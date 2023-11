Napulitanata esporta in Spagna e in Portogallo la canzone napoletana

La canzone napoletana, il flamenco, il fado. Le tre sorelle del Mediterraneo si tengono per mano e, grazie a un’idea dell’associazione Napulitanata, diventano Sea and You: un festival irripetibile che da novembre 2023 a aprile 2024 porterà i suoni di Italia, Spagna e Portogallo a convivere come reali onde magnetiche. Ispirandosi nel titolo alle liriche intense della canzone “’O mare e tu” del cantautore Enzo Gragnaniello, questi concerti faranno zig zag tra la gente di città in città, Granada (11 novembre), Porto (17 febbraio) e Napoli (26 aprile 2024), per il pubblico di appassionati, addetti ai lavori e turisti che potranno scoprire luci e retroscena di speciali canzoni che tuttora riassumono la nostra identità e la nostra fisicità nell’arte coreutica.



Serenate, ritornelli spiritosi, malinconia e allegria, silenzi e attese de meia-noite, copla, vibratos e cante jondo. Signore e signori, siate pronti a innamorarvi di quest’avventura che intreccia i sentimenti e le storie del Mediterraneo e porta alla conoscenza dei segreti di ognuna di queste musiche popolari del pianeta. “Organizzato da Napulitanata con Caja Granada Fundacíon e Ideal Fado, grazie al co-finanziamento dell’Unione Europea, e con il patrocinio morale di Regione Campania, Comune di Napoli, Napoli – Città della Musica e Comune di Maia (Porto), “Sea and You” è un festival itinerante e interculturale che incoraggia la mobilità degli artisti”, racconta il manager culturale Mimmo Matania, presidente e cofondatore di Napulitanata. “Il valore del festival è innanzitutto nell’avvicinamento di tre culture musicali in apparenza diverse ma che hanno tante affinità storico-sociali e musicali. I tre concerti internazionali programmati a Granada, Porto e Napoli saranno il climax della progettazione e sono l’epicentro di un processo più ampio che oscilla da gennaio 2023 a giugno 2024 perché si intende dare luce all’inclusività dei tre popoli protagonisti. L’ambizione è coinvolgere non solo gli artisti ma anche i contesti e le realtà territoriali “dal basso”; ad esempio le piccole strutture ricettive, le associazioni di visite guidate, i club e i luoghi in cui il cibo non è “fast” poiché diventa un’esperienza immersiva per conoscere luoghi e volontà creative delle persone e delle loro tradizioni. Da associazione capofila, Napulitanata è felice di avere ideato “Sea and You” come momento privilegiato per rappresentare all’estero la canzone napoletana, di cui chiaramente non siamo né i primi né gli ultimi esponenti. Diventiamo portavoce della simbiosi e del gemellaggio della nostra cultura rispetto alle culture del fado e del flamenco, che sono per noi un modello di riferimento pur nel rispetto dei reciproci repertori. La nostra casa sotto ai portici finalmente trova un dialogo con le case do fado e i tablao”.