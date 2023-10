Halloween 2023, quest'anno si balla come non mai

L’Emilia Romagna è come tante altre volte in prima fila anche per quanto riguarda i party di Halloween. A Ferrara Fiere torna Monsterland Halloween Festival, con i suoi sette stage, il Toilet Stage (l’area bagni con tanto di console dedicata), il luna park, l’area food, zone per trucco e parrucco e persino una mongolfiera. Meglio di un vero e proprio parco dei divertimenti, dove sono pronti ad esibirsi il trio delle meraviglie rap Salmo, Sfera Ebbasta e Guè, i guru della techno Nina Kraviz, Ben Klock ed Adiel, Marco Carola e Padre Guilherme, che lo scorso agosto a Lisbona ha fatto ballare a suon di techno i ragazzi della Giornata Mondiale della Gioventù.



Sempre per restare in Emilia Romagna, tre gli appuntamenti da segnarsi in calendario: Fabri Fibra al Matis di Bologna, Ilario Alicante al Peter Pan di Misano Adriatico e il party Memorabilia al Cocoricò. Nel resto d’Italia si segnalano Leon all’Amnesia Milano ed i Mind Against al Volt, le Sisters Cap al Formula Disco di Perugia, Marco Carola e Luciano al Cromiie di Taranto ed il festival Movement a Torino, che da venerdì 27 a martedì 31 propone tra gli altri The Blessed Madonna, Massano e WhoMadeWho.



Tante anche le opzioni per chi vuole trascorrere Halloween all’estero. A Londra sabato 28 ottobre il 338 propone Ilario Alicante, Matthias Tanzmann, da venerdì 27 a domenica 29 il Royal Highland Centre di Edimburgo ospita Terminal V Halloween Trilogy con il meglio della techno mondiale, la stessa che si ritroverà al Time Warp di Mannheim in Germania venerdì 3 e sabato 4 novembre.



Tre segnalazioni infine negli Stati Uniti, terra natia di Halloween inteso anche come momenti di intrattenimento, Capodanno o Carnevale d’Autunno che dir si voglia: Suwannee Hulaween in Florida (sino al 29 ottobre), Escape Halloween a San Bernardino in California (venerdì 27 e sabato 28) e CircoLoco a New York, sempre venerdì 27 e sabato 28. Proprio vero: il calendario dei club e dei festival non si concede mai un attimo di tregua.