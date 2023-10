Max Gazzè in concerto, annunciato un nuovo tour

Al via sabato 28 ottobre la tournée che porterà Max Gazzè su tantissimi palchi delle città italiane, tra le quali Roma, Milano, Cagliari, Torino e Napoli

Nuovo progetto discografico per uno degli artisti più originali e amati della scena italiana. Venerdì 6 ottobre Max Gazzè pubblicherà il nuovo singolo Che c’è di male, primo brano estratto dall’album in arrivo prossimamente e traino del tour che prenderà il via tra poche settimane.