Gigi D'Alessio, la foto col figlio del boss dopo il concerto a Bari

IL PASSATO DI D'ALESSIO E I MATRIMONI DELLA CAMORRA

In passato Gigi D’Alessio è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e prosciolto da ogni accusa. Nel 2019, in un’intervista al direttore del Fatto Quotidiano Peter Gomez, raccontò di aver “regalato alla camorra un sacco di canzoni” spiegando che “chi nasce a Napoli e canta va a fare i matrimoni”: “Sono andato a fare i matrimoni di tutti e nemmeno sapevo dove andavo a cantare perché a Napoli vai a cantare dappertutto, non è che se ti chiama qualcuno gli chiedi: ‘Chi sei? Dammi il certificato penale’. E poi io ho paura, magari non vai a cantare e che ne sai?”.