Dotan, ecco il singolo Diamonds In My Chest e una playlist esclusiva

Bon Iver - Holocene

Per me questa è la canzone da viaggio definitiva. In quel momento in cui si sta facendo buio, vedi le luci accendersi ovunque e stai guidando su una strada senza fine. Questo brano può davvero trascinarti in quella trance in cui dimentichi tutto il resto del mondo.



James Taylor - Carolina in my Mind

Mio padre ed io ascoltavamo sempre James Taylor quando ero giovane. Questa in particolare è la nostra canzone preferita ed è stata la prima che abbia mai imparato a suonare alla chitarra. La metto ogni volta che ho nostalgia. La cosa divertente è che canta della Carolina del Nord, da dove viene il mio partner. È stato un momento davvero completo andare lì per la prima volta e vedere la casa in cui è cresciuto James Taylor! Qualche anno fa ho potuto vedere James Taylor dal vivo in un bellissimo locale qui in Olanda proprio con mio padre. Successivamente lo abbiamo incontrato, abbiamo potuto scattare una foto e parlare con lui per 30 minuti buoni. È stato un momento che non dimenticherò mai.



Jungle - Keep Moving

Ogni volta che mi sento a corto di energie, metto su questa canzone. Adoro ballare da solo (quando nessuno mi guarda) e questa sarà la canzone che metterò ogni volta che avrò voglia di muovermi. Ma la metterò anche in macchina e canterò più forte che posso.



The Japanese House (ft Justin Vernon) - Dionne

Questa è una delle mie collaborazioni preferite in assoluto. Adoro The Japanese House e amo così tanto Bon Iver (Justin Vernon). L'anno scorso sono rimasto bloccato all'aeroporto di Melbourne e ho scoperto questa canzone. Ricordo di averla suonata canzone ripetutamente per ben 70 volte mentre cercavo di rimanere sano di mente. Adesso ogni volta che la suono mi riporta a quel momento.



Ben Howard - Keep Your Head Up

Ricordo che quando uscì questa canzone ero di corsa e decisi di metterla su. È stato uno di quei momenti in cui avevo bisogno di ascoltare una cosa così e ho iniziato a piangere mentre correvo sotto la pioggia. 'Mantieni alta la testa, mantieni forte il cuore'. A volte hai solo bisogno di parole di incoraggiamento.



Radical Face - Welcome Home

Ho pubblicato il mio primo singolo Home nel 2014. Sono diventato ossessionato da altre canzoni sulla casa e su quel sentimento. Questa mi ha colpito. Dà quella sensazione di viaggio su strada e ogni volta che torno a casa da un lungo viaggio, la metto su. Ho trascorso un po' di tempo in studio con questo artista ed è così talentuoso. Ho avuto modo di raccontargli di persona la mia esperienza con la sua musica, che è sempre così bello da condividere.



The Beatles - Here Comes the Sun

Il numero di volte che ho ascoltato questa canzone nella mia vita non riuscirei a contarle. Mio padre era ossessionato da questo brano e ogni singola vacanza dovevamo ascoltarla ripetutamente. Ora, quando vado in vacanza... la suono in modo religioso. È divertente come ad un certo punto si diventi proprio come i nostri genitori!



Tama Impala - Borderline

Ogni volta che avrò bisogno di viaggiare con la mente... metterò su questa canzone. Questo mi porta in un universo diverso. È pazzesco come la musica possa farti sentire. Ogni volta che ascolto questo brano durante l'inverno, mi fa sentire ancora come se fossi su una spiaggia in estate e mi stessi allontanando.



Joni Mitchell - Big Yellow Taxi

Questa è la canzone perfetta per sentirsi bene in macchina. Ogni volta che sono di cattivo umore... l'ascolto e so che mi porterà un grande sorriso sul viso. Mi rammarica non aver mai visto Joni Mitchell dal vivo, perché è così incredibile.



José González - Stay Alive

Questa è la colonna sonora di uno dei miei film preferiti in assoluto, ambientato in uno dei miei paesi preferiti in assoluto. Il film si intitola "La vita segreta di Walter Mitty" e l'intero film è fondamentalmente un grande viaggio. Nel film sale su uno skateboard e attraversa i paesaggi più belli. Se potessi... farei lo stesso, ma probabilmente mi spezzerei tutti gli arti se facessi lo stesso!