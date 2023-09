Morto il chitarrista dei Dire Straits Jack Sonni

La band Dire Straits Legacy , un gruppo composto da musicisti che hanno registrato e fatto tournée con i Dire Straits e con i quali Sonni era attivamente in tour, ha dato la notizia della sua morte su Facebook . "Il nostro amato Jack ha lasciato un vuoto nel nostro cuore e nella nostra anima... Ci mancherai così tanto, ma sarai per sempre con noi" hanno scritto, accompagnando il post con una foto del musicista e con l'emoji di un cuore spezzato. Tanti i messaggi dei suoi colleghi e dei fan della band britannica. “È con il cuore pesante che devo comunicare che il mio amico e collega dei Dire Straits ci ha lasciati. Riposa in pace, amigo" ha scritto il tastierista Alan Clark . Successivamente, anche l'account X ufficiale dei Dire Straits ha condiviso la notizia, pubblicando una foto in bianco e nero di Sonni con la scritta "Rest in Peace".

Jack Sonni , nato in Indiana nel 1954, è scomparso lo scorso 30 agosto per cause ancora sconosciute. Malato da tempo, le origini della sua malattia non sono mai state rivelate.

La carriera di Sonni

Anche se la causa della morte non è stata specificata, solamente lo scorso lunedì i Dire Straits Legacy annunciavano che Sonni non sarebbe stato in grado di suonare agli imminenti concerti per problemi di salute.

Sonni si unì ai Dire Straits per l'album del 1985 Brothers in Arms, che includeva successi come Money for Nothing e Walk of Life. Andò anche in tournée con il gruppo e suonò al Live Aid, dove fece parlare di sé per l'eccentrico abito rosso indossato sul palco.

"Jack si esibisce con un entusiasmo e una spontaneità che sono una gioia per gli occhi. Ha suonato con innumerevoli musicisti di alto livello in ogni angolo degli Stati Uniti, sempre con passione e un'attitudine rock", si legge nella sua biografia sul sito dei Dire Straits Legacy.

Originario del nord-est, si trasferì a New York nel 1976 e formò una band chiamata The Leisure Class. Sebbene sognasse di diventare una rockstar, accettò un lavoro come commesso in un negozio di musica locale: qui fece amicizia con i clienti abituali Mark e David Knopfler. Dopo l'addio ai Dire Straits del chitarrista Hal Lindes, Mark chiese a Sonni di partecipare al disco Brothers in Arms. Fu così, che la sua carriera ebbe inizio.