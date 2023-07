Steso su un lettino con il braccio sanguinante, Salmo riceve le cure di due infermiere che producono una salda fasciatura. Il rapper sardo ha condiviso su Instagram due foto scattate in ospedale dopo il brutto incidente che l’ha coinvolto: “Sto bene, i eri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro . Sono stato molto fortunato”. L'artista ha anche annunciato lo slittamento delle due date siciliane del Summer Tour, la prima attesa il 28 luglio al Green Pop Festival di Palermo e la seconda il 29 luglio al Wave Summer Music di Catania . Verranno recuperate rispettivamente il 31 agosto e il 2 settembre.

IL FUTURO DEL TOUR

Salmo dovrebbe riprendere il tour il 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli, in Puglia, e proseguirà il 21 agosto al Follonica Summer Nights (GR), il 23 agosto all’AMA Festival di Romano D’Ezzelino (VI), il 25 agosto al SanB Sound di San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto al festival Fatti di Musica di Acri (CS) e il 10 settembre nella tappa finale del Decibel Open Air di Firenze. In veste di dj ha programmato anche le date internazionali di Corfù in Grecia, Pag in Croazia e Attard a Malta, mentre il 7 ottobre terrà come cantante un concerto a Scampia, a Napoli, città d’origine del collega Luché con il quale ha intrattenuto un dissing estivo.