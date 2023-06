Lusaint, tra Fool for You e una playlist sulla follia in musica

Il nuovo singolo della cantautrice inglese ( pubblicato in Italia da Time Records) è un brano che incanta attraverso una voce seducente e che rapisce con un testo straziante e potente . Sensuale , controllata ed espansiva , la voce dell'artista cattura al primo ascolto, in questo mix di soul , jazz e blues

Nina Simone - I wish I knew how

Questa canzone mi ricorda di un jazz bar in Italia in cui sono stata quando ero più giovane; è lì che ho ascoltato questa canzone per la prima volta. Completamente ipnotizzata dalla voce e dai testi di Nina.

Lianne La Havas - Age



Questa è stata la sua prima canzone che ho ascoltato e mi sono subito innamorata della sua voce. Nonostante la differenza di età, si trovava a suo agio con il suo ragazzo che era molto più grande. Il conforto di questa canzone è stato ciò che ha risuonato di più dentro di me.

Bon Iver - Holocene

Questa traccia mi ha aiutata a superare alcuni momenti davvero difficili. La voce di Justin Vernon è così accattivante ed emotiva, specialmente qui.

Billie Holiday - Aprile a Parigi

Questa canzone mi dà vero conforto e nello stesso tempo un senso di nostalgia. L'ho sentita e risentita crescendo a casa dei miei genitori e ho adorato il mood.

Billie Holiday - Solitude

Ancora una volta B.H., questa canzone è qualcosa che ascolto ripetutamente quando sono a casa. La sua voce è così speciale e il significato che c’è dietro in realtà è molto triste ed è qualcosa verso cui gravito quando sono giù.

Ella Fitzgerald- Dream a little dream of me

Questa canzone mi porta così tanto conforto! La suono a casa ed è una delle mie canzoni jazz preferite da cantare.

Stone Roses - Waterfall

Ho ascoltato molto questa canzone crescendo e mi riporta alle mie radici. Una delle mie band preferite di Manchester.

Otis Redding - Cigarettes and Coffee

La sua voce su tutto. Adoro la semplicità di come canta i testi con così tanto dolore.

Etta James - Stormy Weather

Una delle mie tracce preferite sulla mancanza di qualcuno vicino a te. L'ho ascoltata tante volte, soprattutto quando sono un po' triste o mi manca la famiglia. La sua voce è così bella.

Lauryn Hill - Ex Factor

Uno dei miei artisti preferiti. Questa canzone ha davvero risuonato con me in un momento in cui stavo combattendo per qualcosa che non veniva ricambiato. La sua voce ma anche solo il tono è così memorabile che non puoi dimenticarla più.