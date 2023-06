La Prima Estate, l'artista del giorno: DOMi & JD Beck

Dal loro esordio in Italia all’arrivo sul palco de La Prima Estate sono passati circa nove mesi. O meglio: appena nove mesi. Perché, in questo arco temporale, DOMi & JD Beck hanno ricevuto due candidature ai Grammy, suonato a Coachella, al Primavera Sound di Barcellona e Madrid e chissà quanta musica avranno composto. Li abbiamo seguiti sin dal loro primo concerto e li abbiamo visti anche al Festival La Prima Estate: e non possiamo che fare un elogio alla creatività di due, insoliti ma meravigliosi, musicisti

DOMi arriva sul palco con un paio di scarpe da ginnastica con luci e rotelle, proprio quelle che spesso abbiamo visto quando eravamo piccoli. JD Beck arriva con il capo chino, ma quando si mette alla batteria non ce n’è per nessuno. È la storia di due giovanissimi musicisti (ma attenzione: solo anagraficamente), lei francese, lui americano, che si incontrano per caso, alcuni anni fa, alla National Association of Music Merchants. Tra loro c’è una immediata affinità artistica: decidono di iniziare a suonare insieme e, in breve tempo, vengono scoperti da un altro, superlativo musicista: Anderson .Paak, che li scrittura con la sua casa discografica. Arriva un album, il riconoscimento dalla Recording Academy, il tour e i concerti.