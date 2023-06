Costì: "Ci illudiamo di cambiare ma ripetiamo i nostri errori"

Cosimo il tuo “Masochismo Puro Piacere” ha una lunga gestazione, basti pensare che il singolo “Alaska” è uscito un anno fa: cosa è successo nel frattempo e come è maturato?

“Alaska” lo ho pubblicato a settembre 2022 ma il disco era già fatto, era parte di un pensiero già abbastanza definito. Quel pezzo abbracciava alcune sfumature del disco, poi sono usciti due pezzi diversi come mood e ho definito alcune cose non avendo esperienze da solista; ho testato la reazione delle persone nei miei live. Il lavoro nasce a partire dal 2019. La costante è quel pensare che fa pensare con melanconia e che contien l’adrenalina dell’instabilità.

E’ un album molto personale, ci sono momenti in cui hai tentennato sul metterti così a nudo?

Direi di no. Facendo il solista ho scoperto che raccontare storie che conosci bene, anche se difficili o imbarazzanti, è una cosa che mi piace. Mi piace condividere che è diverso dallo scrivere per scrivere, anche a livello di processo creativo. Il difficile è partire, serve una spinta naturale.

Il primo brano è “Brucia il cellulare”: ma tu sai stare un weekend scollegato?

Sarebbe difficile. E’ uno dei miei preferiti e infatti è al primo posto. E’ per chi non sa fermarsi un secondo a godersi la vita reale e mi ci metto pure io. Ma è un messaggio anche per chi non si sbilancia mai nel liberare le emozioni.

“Ma Però” per altro parla di una relazione che la distanza ha spento e che ti ha portato ripensamenti: quanto è importante in amore sapere fare un passo indietro?

E’ importante ma non sono un maestro di questa pratica. Le cose succedono ma a volte c’è il pensiero che si poteva fare di più. Bisogna esser fedeli al momento che vivi.

“È molto adulto fingere di aver dei principi, godo a reprimermi”: cosa intendi? Masochismo puro piacere per sempre?

Un po’ è simbolica. La vita è fatta di scelte. Non credo che se vedi una bella donna la tentazione sia spenta per quanto tu sia impegnato. Quello che posso dirti è che è personale il concetto di limite. Mi fa sorridere chi si scandalizza se avverte qualcosa di non puro.

In “Va bene così” dici “e se potessi anche tornare indietro io mi ripeterei”: sembra un messaggio che non da speranza: sei così pessimista sul futuro e sull’evoluzione umana?

Al contrario sono ottimista sull’evoluzione umana ma alla fine bisogna essere fedeli al momento. Ci illudiamo di cambiare ma ripetiamo gli errori, cambiano solo le situazioni e le persone.

L’Ipocondria è una sindrome oppure è uno stato dell’animo che si traduce in eterna insoddisfazione?

E’ una sindrome molto fisica che può derivare da uno stato mentale confusionale che non ti accorgi di avere.

Come ti immagini l’aldilà? L’allineamento dei chakra darà sollievo o anche lì mai una gioia?

Anche lì mai una gioia, lo sarà per l’eternità.

Se la vita è un gioco di parole e una faccia da cambiare, alla fine di questo album possiamo dire che hai trovato la giusta soluzione?

Non la ho trovata ma neanche voglio trovarla così continuo a scrivere altre canzoni, se la trovi non hai più la motivazione vera per autoflagellarti e autocompiacerti per la sofferenza che ti auto provochi. Un artista maledetto deve pagare un prezzo.

Che accadrà nelle prossime settimane?

Farò concerti, molti in Toscana ma anche a Milano e a Bologna e poi scenderò al Sud. Intanto scrivo altre cose, magari a ottobre uscirà qualcosa di nuovo.

