Siouxsie in concerto a Milano: che spettacolo!

Al Teatro Arcimboldi l'unica data italiana, un concerto-celebrazione dell'artista che ha influenzato, e continua a farlo, generazioni di giovani ma anche di artisti. Quindici anni dopo la sua ultima esibizione, l'icona indiscussa del dark punk inglese ha portato in scena i suoi più grandi successi e ha fatto capire a tutti che di Siouxsie ce n'è una sola. Sempre per sempre. Ecco il nostro racconto

Difficile restare eterni nel mondo della musica. O meglio: difficile se hai poco da raccontare, una discreta dose di talento, e carisma a sufficienza per resistere un po'. Bene: tutto questo non vale per Siouxsie che, di questi ingredienti, ha tutto in quantità quasi esplosiva. Ci sarà un motivo (o forse più di uno) se questa artista ha superato ere musicali restando sempre fedele alla sua anima artistica, facendosi conoscere e amare anche da giovani generazioni. Ma soprattutto andando dritta per la sua strada, mantenendo il suo perfetto aplomb di donna forte, diventato mantra e ispirazione anche oggi.

Un tripudio di anime rock & punk Al suo concerto è un tripudio di anime rock e punk di tutte le età, ed è bellissimo. L’aspetto che mi incuriosisce sempre è vedere proprio questo mélange di anime e passioni musicali, spesso trasmesse dai genitori ai figli, ma anche da zii a nipoti. Assistere al concerto di un’artista come Siouxsie è sicuramente un privilegio, soprattutto perché ci si rende conto di come sia riuscita a diventare un’icona, con la sua voce roca e l’atteggiamento di donna forte, così proiettata nel futuro ma allo stesso tempo ferma nelle sue radici. Insieme a lei, una band di soli uomini che la seguono pedissequamente. Una leonessa gentile Siouxsie è una leonessa gentile, che scruta il pubblico con la sua innata eleganza punk e rock. Teatrale, ipnotica: impossibile staccare gli occhi da questa artista intergenerazionale. Il pubblico si scatena a ogni canzone, ma è quasi impossibile stare seduti quando si sentono le prime dote di The Passenger: Siouxsie, la regina indiscussa, fa saltare (quasi in aria) ciascuno dei presenti a teatro. “You know it looks so good tonight”, dice uno dei suoi testi più rappresentativi, iconici e intramontabili. Proprio come lei. Siouxsie è tornata, ed è – come sempre – più forte che mai. approfondimento Siouxie in concerto a Milano, unica data italiana