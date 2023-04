Marrageddon, il festival Rap di Marracash fa tappa Milano e Napoli

Marracash, che ha presentato oggi il progetto a Milano ha spiegato che "l'idea è arrivata dopo il tour nei palazzetti ed è accompagnata dalla voglia di voler suonare con amici, quindi fare un festival Hip Hop che in italia manca da tantissimo. Ho chiesto ai miei ospiti di preparare degli show case, performance con tutti gli attributi del caso". Aspettando i nuovi nomi, abbiamo la certezza che "ci saranno anche artisti emergenti e con Madame saliranno sul palco molte altre donne così abbattiamo pure questa ultima frontiera nel rap italiano". La scelta di Milano e Napoli è legata al fatto che sono le due città più rappresentative tra Nord e Sud. Circolavano voci, negli ultimi giorni che ipotizzavano ospiti stranieri: "Sarebbe bello, è molto difficile ma non è neanche così necessario", la replica di Marracash. Saranno due giornate stile Coachella, quindi ogni artista avrà un suo spazio. Ovviamente Marra non sarà sempre sul palco e ha abbattutto le polemiche spiegando che “la mia firma è creativa”; infatti ha scelto gli ospiti e si è fatto portavoce di temi importanti, che non sempre sono stati veicolati su un palco.



Per entrambe le città, lo show inizia alle ore 17.

I biglietti per i due appuntamenti, così come l’abbonamento unico per partecipare a entrambe le tappe del festival, sono già disponibili.

Prevendite per Milano su Ticketone e Ticketmaster.

Prevendite per Napoli su Ticketone e Etes.

