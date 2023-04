Nameless, vara il progetto Traceless – Mission Zero Impact

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Nameless Festival, da sempre legato alla naturale bellezza dei territori che lo hanno ospitato nel corso dei suoi primi dieci anni, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, annuncia il progetto Traceless – Mission Zero Impact. L’iniziativa nasce con l’intento di continuare il percorso di sostenibilità ambientale che Nameless Festival ha intrapreso sin dai suoi albori e portare avanti nuove iniziative per rendere quanto più possibile a impatto zero l’edizione 2023, che si terrà dal 2 al 4 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). A partire da quest’anno e per la prima volta in assoluto in Italia, uno dei palchi di Nameless Festival sarà completamente alimentato da batterie a emissioni zero, grazie ad un progetto della CGTE Spa – Gruppo Tesya, azienda certificata ISO 20121. Inoltre, CGTE utilizzerà per i palchi gruppi elettrogeni di ultima generazione con certificazione Stage V, tecnologia che permette di ridurre le emissioni di CO2, NOx, HC, PM in modo importante. Gli stessi garantiscono di ridurre in modo drastico l’impatto acustico (57 dBA). Ad illuminare i palchi effetti scenici, coriandoli biodegradabili e luci mobili a energia solare e ibrida.



Nameless Festival si impegnerà anche ad implementare il riciclaggio attraverso un apposito sistema di smaltimento e raccolta differenziata di tutti i rifiuti. Verrà inoltre promossa una campagna di sensibilizzazione al riciclo volta ad accrescere informazione e consapevolezza sull’impatto ambientale attraverso un’installazione artistica creata con le lattine vuote utilizzate all’interno del festival, che prenderà forma già dal primo giorno e verrà completata nell’arco della seconda giornata dell’evento. Inoltre saranno messi a disposizione del team di produzione e degli artisti veicoli elettrici ricaricati a energia pulita. All’interno del backstage invece i container che ospiteranno gli uffici di produzione e i camerini degli artisti verranno alimentati con il CGTE Solar System, un sistema di pannelli solari fotovoltaici e di accumulo (battery pack). L’area food & beverage utilizzerà bottigliette e bicchieri r-pet. Il festival inoltre incentiverà il carpooling e ha attivato una partnership con E-VAI che metterà a disposizione del pubblico del festival un servizio di car sharing con macchine elettriche e navette. Traceless – Mission Zero Impact è un progetto realizzato in partnership con CGTE (A Tesya Company), Silea, E-VAI e Chiarella.