Aiello annuncia il Romantico Tour, le prime date

Annunciati i primi quattro appuntamenti del nuovo tour dell'artista: l'appuntamento è per il 17 giugno a Centuripe

Aiello quest'estate sarà in tour per la gioia di quanti attendevano questo momento da tempo. Il rapper sarà tra i partecipanti al concertone del Primo maggio di Roma, uno dei due che vengono organizzati in Italia nel giorno dei lavoratori (l'altro è a Taranto). Di recente è uscito con il singolo Aspettiamo mattina, preludio della nuova fase artistica della quale i suoi fan avranno contezza nelle prossime settimane, quando partiranno i concerti live. Il Romantico tour di Aiello è ancora in costruzione e sono per ora poche le date che sono state comunicate, con la certezza che nelle prossime settimane ci sarà un ulteriore arricchimento.

Il Romantico Tour di Aiello L’annuncio di Aiello riguarda al momento solamente quattro date, con partenza dai primi di giugno. Ma è stato lo stesso artista a rassicurare quanti si sono lamentati dell’esiguità degli appuntamenti estivi: “Arriveranno altre date e altre cose belle”. Parole che lasciano intendere non solo l’arrivo di un calendario ben più corposo ma anche di importanti novità professionali per lui. Per il momento tutto è celato dietro la cortina del riserbo per Aiello, concentrato sul concerto del Primo maggio ma i fan sono alla costante ricerca di informazioni per capire quali potranno essere i prossimi appuntamenti dell’artista. Intanto, le date già annunciate sono le seguenti: Sabato 17 giugno, Centuripe (En), Festival e dei Calanchi

Sabato 1° luglio – Napoli, Palazzo Reale

Sabato 29 luglio – Montesilvano (Pe), Teatro del Mare

Sabato 19 agosto – Diamante (Cs), Anfiteatro Ruderi di Cirella Il Romantico tour di Aiello ha una connotazione prettamente meridionale per il momento ma non è escluso che vengano inserite anche città nel nord del Paese, dove sono tantissimi i suoi sostenitori così come i festival musicali ai quali Aiello potrebbe prendere parte. approfondimento Aiello canta un amore che cerca di farsi strada...Aspettiamo Mattina

Chi è Aiello Aiello è nato a Cosenza ma da tempo vive a Roma, dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica. La sua è una passione a 360 gradi per questo universo, considerando che oltre a cantare è anche speaker radiofonico e musicista, oltre a essere collaboratore di numerose testate giornalistiche, sia nazionali che internazionali. In pochi lo sanno, ma nel 1999 è stato inviato per il Festival di Sanremo e ha una carriera giornalistica ventennale, che l'ha portato a intervistare migliaia di personaggi gravitanti nel mondo della musica.