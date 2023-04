Willy Vi feat. Francy fa un...Regalo a chi crede nell'amore: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Regalo, il mio nuovo singolo in feat. con Francy, è un vero e proprio dono in musica che ho scelto di fare all’amore e a tutti gli innamorati di ogni generazione e di ogni appartenenza culturale e sociale, posandolo su un beat innovativo e sperimentale che fonde rap, trap, R&B e drill. È un omaggio di ritmo ed emozioni alle coppie di ieri e di oggi che, nonostante le avversità e gli ostacoli figli della frenesia contemporanea, continuano a scegliersi quotidianamente, anteponendo a loro stessi e al proprio orgoglio quel sentimento puro e incondizionato che continua a pervaderli oltre lo scorrere del tempo. Ho scritto il testo di getto, in maniera del tutto naturale, pensando e basandomi sulla mia personale esperienza ed ero alla ricerca di una voce femminile che potesse cantarlo con me, rendendolo ancora più autentico e credibile. Così, dopo aver conosciuto la bravissima Francy, al secolo Francesca Calocero, sono rimasto impressionato dal suo talento, dalle sue doti vocali e dalla sua capacità comunicativa, dalla sua abilità nel far propri i miei versi e non ho avuto dubbi: doveva essere lei la voce femminile del pezzo. Sapete, credo molto nelle connessioni, in quegli incontri casuali che in fin dei conti casuali non sono mai e ho capito all’istante che Francy era la persona giusta per impreziosire di eleganza e sensualità questo brano, cantandolo insieme a me.



Dopo l’EP Arya, che ho dedicato ad Arianna, la mia ragazza, intrecciando il suo nome a ciò che è vita per tutti noi, l’aria appunto, sentivo l’esigenza di comporre e mettere nero su bianco un’altra parte di me, quella che si sente grata ogni giorno per avere la possibilità e la fortuna di amare e di avere accanto una persona come lei. Sono abituato a esprimermi con la musica, ma da più di 20 anni lo faccio con la danza e scrivere canzoni per me è un nuovo orizzonte, un ulteriore step espressivo: ho iniziato a ballare all’età di 9 anni e, dai 18, ho il piacere e l’onore di collaborare con le più illustri star del piccolo e del grande schermo, di coreografare i videoclip di alcuni dei più celebri rapper e di lavorare fianco a fianco sui più prestigiosi palchi internazionali, avendo collaborato con artisti del calibro di Coolio, Lil Wayne e Pitbull, ma tutto ciò è frutto di passione, sacrificio e…Amore. Si, ragazzi, l’amore è la benzina del nostro motore, senza quello non saremmo niente! Regalo è essenzialmente questo, un botta e risposta moderno sull’amore tra i due protagonisti di una relazione, che si stanno vicini e si supportano nonostante le avversità e i difetti di ciascuno, riuscendo a trasformarli in spunti per migliorarsi ed evolvere come persone e come coppia.



La mia formazione artico-professionale, ovvero quella di un ballerino, si basa su tre elementi chiave, oltre alla tecnica e ad un talento naturale, ovviamente: impegno, sacrificio e dedizione. Questi tre elementi fanno la differenza e con il passare del tempo ho scoperto che sono gli stessi punti cardine su cui si articola anche, insieme alla fiducia e al rispetto reciproco, ogni tipo di relazione umana che mira al raggiungimento di un equilibrio, di quella stabilità che ci permette di completarci, individualmente prima e in coppia poi. Questa consapevolezza, maturata negli anni, mi ha reso fermamente convinto del fatto che se non può esistere amore, allora non può esistere nessun regalo. Quella in cui viviamo è una società sempre di corsa, ma nonostante ciò, dobbiamo sempre ricordarci dell’importanza, dell’essenzialità dei rapporti che abbiamo e, di conseguenza, di ritagliarci uno spazio per dare attenzioni e affetto a chi ci circonda, soprattutto al/alla nostro/a partner, a chi sceglie di stare al nostro fianco indipendentemente da tutto e da tutti.

Sono molto “old school” in tutto ciò che penso, scrivo e faccio, ma credo che certi valori non passino mai di moda. È nell’inestimabile valore racchiuso nell’immateriale che si cela la vera bellezza, dentro e fuori di noi; quello di cui necessitiamo davvero e l’amore, che non si può toccare né descrivere e nemmeno comprare! E l’amore, per come la vedo io, resta l’argomento più catchy e attuale di tutti in ogni epoca, perché rimane lontano dai trend, da tutte quelle mode passeggere di cui ci dimentichiamo dopo pochi mesi: l’amore, se è vero, permane e ci corrobora di nuova linfa ogni giorno.

“Regalo” è questo ed il videoclip che lo accompagna, girato presso il Goldeneye Studio e diretto da me con la collaborazione per riprese e montaggio di Chiara Bettiga, ne avvalora il significato, mostrando, anche grazie al talento delle mie due colleghe ballerine Ladyjaays e Beatrice Perrini, che è nei colori della semplicità, della connessione e della sincerità il vero dono, la vera gioia di amare e condividere.