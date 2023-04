Il gruppo ha attinto dal suo vasto repertorio proponendo canzoni storiche e altri più recenti, come ad esempio Combat Pop e Una vita in vacanza, quest’ultima classificatasi al secondo posto al Festival di Sanremo 2018.

Pompa il debito è il brano con cui il gruppo ha fatto il suo ingresso ai Magazzini Generali di Milano per la data sold out. Lo Stato Sociale ha portato divertimento, amore, fraternità, inclusività e tematiche molto importanti a un pubblico che per circa due ore e mezza ha risposto celebrando la vita.

Tra i brani ascoltati anche la bellissima Amarsi male, Ladro di cuori col bruco e La musica non è una cosa seria. Nel corso della serata Lo Stato Sociale ha raccontato con veridicità e ironia i tanti elementi della vita, come ad esempio l’amicizia in Tutti i miei amici.

La serata non ha risparmiato due grandi sorprese, o meglio ospiti: il primo è stato Vasco Brondi, il secondo Mobrici che ha presentato l’emozionante e delicato inedito Ridere di me realizzato in collaborazione con il gruppo e in arrivo prossimamente.