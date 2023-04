La scaletta del concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum di Assago

Questa sera Renato Zero a Milano per la prima delle tre tappe nel capoluogo lombardo del tour Zero a zero - Sfida in musica

Renato Zero torna al Mediolanum Forum di Assago a Milano per il tour Zero a zero - Sfida in musica, che vedrà il cantante esibirsi nei principali palazzetti italiani per tutta la primavera. Per l’occasione, Zero regalerà al pubblico milanese non una ma ben tre serate incredibili. L’11, il 12 e il 15 aprile il cantante salirà sul palco per esibirsi con i successi che hanno fatto la storia della sua carriera e con alcuni dei brani più recenti del suo repertorio musicale. Un’occasione unica per rivivere le emozioni delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, come Il cielo, I migliori anni della nostra vita e Cercami.

Il tour Zero a zero - Sfida in musica

Partito il 7 marzo da Firenze, il tour Zero a zero - Sfida in musica si concluderà il prossimo 4 maggio a Roma. Per l’intera primavera, quindi, Renato Zero attraverserà l’Italia per esibirsi in alcuni dei suoi palazzetti più noti, regalando al pubblico un concerto spettacolo che ripercorre la storia della sua intera carriera. Dopo i sold out di Firenze, Conegliano, Torino, Mantova e Bologna, stasera il cantante arriva al Mediolanum Forum di Assago per la prima di tre serate indimenticabili. L’appuntamento è alle ore 21, e per chi fosse interessato ci sono ancora alcuni biglietti a disposizione per non perdere lo spettacolo. Un’occasione unica, che i fan di Renato Zero aspettano da moltissimo tempo.