La scaletta del concerto di Francesca Michielin a Lecce

Francesca Michielin prosegue con il suo tour iniziato questo inverno ed è ormai agli sgoccioli, con gli ultimi appuntamenti prima delle date estive che prenderanno il via nelle prossime settimane. Ha deciso di iniziare questa tournée con un omaggio alla sua città natale, Bassano del Grappa, da cui è partita per una serie di concerti che negli ultimi mesi l’hanno portata a cantare in tutta Italia. Questa sera, giovedì 30 marzo, è attesa sul palco di Lecce, per un concerto che inizialmente era stato programmato per domani, 31 marzo, e che per esigenze di produzione è stato anticipato di un giorno. Poco male per i tantissimi fan che sono in attesa di assistere al concerto pugliese dell’artista.