La scaletta del concerto degli Eugenio in Via di Gioia a Bologna

Gli Eugenio in via Gioia sono in tour con il nuovo spettacolo e questa sera, giovedì 30 marzo , si esibiranno sul palco dell’Estragon, noto locale di Bologna . Hanno un pubblico di nicchia ma non per questo ridotto, che si è consolidato con la partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo . La band è nata nel 2012 a Torino e nel corso degli anni ha saputo evolversi e raggiungere un numero sempre maggiore di sostenitori. Il nome della band deriva da quello dei suoi fondatori Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia. Il gruppo è però formato da quattro elementi e il nome di Lorenzo Federici, che non si è riusciti a inserire in quello della band, è diventato il titolo del primo album del gruppo, pubblicato nel 2014.

Eugenio in via Gioia, la scaletta di Bologna

Il tour organizzato dagli Eugenio in via Gioia ha l’obiettivo di celebrare i 10 anni di attività della band e di raccordare il rapporto con il pubblico. I club e i locali sono da sempre la location ideale per i concerti di questo gruppo, che con le sue canzoni riesce a raccontare quella parte di Paese lontana dalla musica mainstream. I biglietti per tutte le date del tour degli Eugenio in via Gioia possono essere acquistati su Ticketone ma per alcune date i posti sono limitati. La band ha deciso di fare una cernita importante dei brani da portare sul palco, selezionando accuratamente le canzoni maggiormente significative degli ultimi 10 anni di carriera. Per i fan della prima ora, i concerti di questo tour sono un viaggio nel tempo lungo un decennio, che si snoda e si dispiega con le parole in musica dei suoi protagonisti. Gli Eugenio in via Gioia, infatti, portano avanti la più sincera tradizione del cantautorato italiano, adattandola e modernizzandola per il pubblico di oggi. A meno di modifiche dell'ultimo momento, l’ordine di uscita dei brani dovrebbe essere il seguente:

Camera mia Cerchi Non vedo l’ora di abbracciarti Egli Giovani illuminati Obiezioni Inizia a respirare Il tuo amico il tuo nemico tu Nuvola Filastrocca La punta dell’Iceberg Umano All you can eat Non ancora Chiodo fisso Lettera Al Prossimo Terra Altrove Sette camicie Tornano