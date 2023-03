Gli Skunk Anansie tornano in Italia con un'unica data a Rimini

Unico appuntamento italiano per il ritorno del gruppo nel nostro Paese: il 10 giugno è fissato il concerto durante l'evento Ultrasuoni Condividi

Gli Skunk Anansie tornano in Italia per un concerto speciale che si terrà il prossimo sabato 10 giugno 2023 in Piazza Malatesta a Rimini nell'ambito di Ultrasuoni, l'evento musicale che anima le notti estive della città romagnola, organizzato in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di Rimini, a dieci anni esatti dalla sua morte. Una tre giorni interamente dedicata alla musica, proprio come sarebbe piaciuto a Balsamini e la presenza della band non è casuale. Infatti, gli Skunk Anansie erano quasi di casa sul palco del Velvet durante i gloriosi anni Novanta e Duemila. In particolare, nel 1995, qui tennero uno dei loro primi concerti quando ancora non avevano raggiunto la fama internazionale.

Il legame degli Skunk Anansie con Rimini approfondimento I concerti più attesi del 2023: dai Coldplay a Harry Styles. FOTO Thomas Bergamini vide in quella giovane band la grinta, il talento e l’entusiasmo che hanno da sempre caratterizzato la loro musica e quell’evento del 1995 fu organizzato perché la band venne chiamata ad aprire il concerto dei più famosi, almeno all'epoca, Therapy?. Gli Skunk Anansie erano al loro primo anno di vita come band e nessuno avrebbe mai immaginato il percorso artistico che avrebbero poi intrapreso. Il successo per la band esplose improvviso, tanto che già nel 1997 gli Skunk Anansie tornarono a Rimini, sempre sul palco del Velvet, per un concerto destinato a restare negli annali della musica. L’anno prima, infatti, gli Skunk Anansie irruppero sulla scena internazionale con l’album Stoosh, vera chiave di volta della loro carriera, e il ritorno sul quel palco che li aveva battezzati appena due anni prima fu un vero trionfo. L’eco di quell’evento, tra gli appassionati di musica, è ancora limpido, perché la band fu accolta da un affetto e da un entusiasmo dirompente.

Il concerto degli Skunk Anansie a Rimini GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti A distanza di molti anni dal loro ultimo concerto di Rimini, gli Skunk Anansie hanno fissato nel 10 giugno la data del loro ritorno con l’appuntamento in riviera romagnola. Questo, è bene sottolinearlo, sarà l’unico evento degli Skunk Anansie in Italia nel corso del loro tour europeo estivo: non sono previsti concerti in altre città italiane, almeno per il momento, pertanto i fan della band sono chiamati ad acquistare i biglietti rapidamente prima che vadano soldout. La vendita è disponibile sul canale Ticketone. Lo scorso anno, che per molti artisti ha rappresentato il ritorno sulle scene nel post pandemia, furono ben 10 gli appuntamenti nel nostro Paese.