Flow Festival, annunciati Blur, Devo, Fka Twigs e Moderat

È stata annunciata parte della line up di uno dei festival musicali più interessanti al mondo. Una kermesse degna di nota non soltanto per gli artisti che porta ogni volta a esibirsi sui suoi palchi, ma anche per la forte attenzione ambientale di cui si connota. Quest'anno sono previsti un totale di 150 musicisti, che si esibiranno nel centro della capitale finlandese distribuiti su ben 11 palchi

Torna il festival estivo di Helsinki: il meraviglioso Flow Festival, che per la nuova edizione del 2023 ha in serbo grandi sorprese.

La kermesse musicale molto amata da chi rispetta orecchie (perché ama la musica) e anche l'ambiente (perché ama il pianeta) è organizzata anche quest'anno nel centro della capitale finlandese, con tre giorni di musica che faranno ballare tutti quanti nel pieno rispetto della cultura, della condivisione e della sostenibilità sotto ogni aspetto.

L'enorme successo delle scorse edizioni ha fatto sì che la programmazione si arricchisse enormemente (e per adesso è stata svelata solo una piccola parte della line-up).

Il grande interesse che nutriamo nei confronti di questa rassegna non è collegato soltanto alla sempre notevole musica che offre ai suoi avventori: il Flow Festival di Helsinki è un fiore all'occhiello non soltanto della Finlandia ma dell'Europa intera per la sua forte attenzione ambientale, quella che ne decreta una connotazione ecosostenibile davvero lodevole.

Per quanto riguarda invece la musica in sé, la line up non è stata ancora annunciata completamente e si attendono grandi sorprese che pare saranno divulgate nelle prossime settimane. Tuttavia già da adesso si può prenotare senza se e senza ma un biglietto per Helsinki, dato che i primi nomi annunciati sono assai interessanti.