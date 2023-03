I Sonohra in concerto a Milano: “Un’emozione grandissima”

Tante hit del gruppo e cover che hanno segnato la storia della musica pop, i Sonohra dal palco dei Magazzini Generali di Milano: "Ieri abbiamo iniziato con un sold out a Padova e stasera anche abbiamo fatto sold out, vi ringraziamo tantissimo"

Gli oltre venti milioni di visualizzazioni del videoclip de L’amore su YouTube, pubblicato nel 2008 e quindi fuori dall’era degli streaming, dovrebbero far comprendere l’affetto immenso che il pubblico nutre per i Sonohra . Lunedì 6 marzo Diego e Luca Fainello si sono esibiti ai Magazzini Generali di Milano .

Da hit che hanno segnato la loro carriera a brani da cantare a squarciagola passando per canzoni che hanno accompagnato un’intera generazione, i Sonohra hanno regalato uno spettacolo con cui hanno omaggiato la loro storia guardando al futuro. Luca Fainello ha dichiarato: “Per noi è un’emozione grandissima perché ci siamo rimessi in gioco riprendendo i nostri vecchi successi, ieri abbiamo iniziato con un sold out a Padova e stasera anche abbiamo fatto sold out, vi ringraziamo tantissimo”.

Più di venti brani hanno fatto ballare il pubblico entusiasta e scatenato. Tra le cover …Baby One More Time di Britney Spears, A chi mi dice dei Blue e In the End dei Linkin Park.