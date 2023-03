Justin Bieber si è esibito a sorpresa al Rolling Loud California

Nel festival di musica hip-hop la popstar, che ha raggiunto sul palco come special guest il trapper Don Toliver, si è esibito live per la prima volta dopo mesi di assenza dai concerti a causa della diagnosi della sindrome di Ramsay-Hunt e dopo la recente cancellazione di tutte le rimanenti date del Justice World Tour

Il cappellino verde calato sulla testa, i sorrisi pieni e la straripante energia, lo scorso sabato Justin Bieber è salito sul palco del Rolling Loud California tra le ovazioni del pubblico. Il cantante, che nel festival di musica hip-hop ha raggiunto come special guest il trapper Don Toliver per interpretare il brano Private Landing, frutto della collaborazione tra i due artisti, si è esibito live per la prima volta dopo mesi di assenza dai concerti e dopo la recente cancellazione delle rimanenti date del Justice World Tour . Come riportato da PageSix, uno dei fan ha definito la performance della popstar "straordinaria" e ha raccontato che "il pubblico era pazzo di lui".

LA BRUSCA FINE DEL TOUR

Lo scorso giugno Bieber aveva annullato alcune tappe del tour mondiale a causa della rara sindrome neurologica di Ramsay-Hunt, che gli aveva paralizzato una parte del viso: "Ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio, ma la mia malattia sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici” aveva scritto su Instagram. Dopo un necessario periodo di riposo, la popstar era tornata sul palco ma lo scorso settembre, dopo l'ultima performance nel festival brasiliano Rock in Rio, aveva interrotto nuovamente il tour: "Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e ho capito che dovevo fare della mia salute la priorità in questo momento" aveva spiegato ai fan. "Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e stare meglio".