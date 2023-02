La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Imola

Continua il Tour Dodici Note Solo Bis 2023 che vede Claudio Baglioni solcare i palchi di alcune delle più importanti città lungo tutta l’Italia. Venerdì 17 febbraio 2023 sarà Imola a ospitare l’artista sul palco del Teatro Comunale Ebe Stignani . Imola non è che la terza data della seconda edizione del Tour che da novembre ha visto Claudio Baglioni girare tutta Italia con la sua musica. Dopo il successo nel 2022, l’artista ha deciso di ripetere l’esperienza con nuove date fino a marzo 2023. Dopo il concerto evento a Bologna il 19 gennaio e le tappe di Rimini e Arezzo, è la volta della cittadina in provincia di Bologna.

Claudio Baglioni in concerto a Imola, la scaletta

Il Dodici Note Solo BIs prende il via dalla prima edizione, il Dodici Note Solo Tour organizzato da Claudio Baglioni dopo la fine della pandemia.Con la prima data al Teatro dell’Opera di Roma il 24 gennaio 2022, lo show ha visto Baglioni girare l’Italia in 71 date con piano e voce per poi chiudersi al Teatro di Varese il 23 maggio 2022. Ed è dopo l’estate, nell’autunno 2022 che nasce il tour Dodici Note Solo Bis, proseguimento dell’ultimo show di concerti. A 71 anni e con alle spalle una sessione primaverile ed estiva ricca di eventi nei teatri all’aperto, anche il nuovo tour è un grande successo, che vede Claudio Baglioni nella sua forma migliore. Tra brani iconici della sua carriera e medley emozionanti, il pienone ai suoi concerti è ormai costante. Anche per il concerto di Imola, sono attesi migliaia di fan: la scaletta non è stata ancora resa nota, ma è possibile che sia molto simile a quella relativa al concerto che ha visto esibirsi l’artista a Rimini il 14 febbraio 2023.