Iggy Pop, esce Every Loser: "La mia musica vi farà impazzire"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Iggy Pop pubblica il suo nuovo album in studio dal titolo Every Loser: è il diciannovesimo album in studio solista di Iggy e il suo primo a essere pubblicato grazie alla partnership tra Atlantic Records e Gold Tooth Records, la nuova etichetta fondata da Andrew Watt, produttore esecutivo multi-platino dell’album e vincitore di Grammy Award: "Sono il ragazzo senza camicia che spacca; Andrew e la Gold Tooth lo sanno e insieme abbiamo fatto un album alla vecchia maniera - ha detto Iggy in una recente dichiarazione - I musicisti sono persone che conosco fin da quando erano bambini e la musica vi farà impazzire".



Every Loser si rifà alle radici primordiali di Iggy pur mantenendo un punto di vista lirico e una tavolozza sonora innegabilmente moderni. Every Loser è un album esemplare di rock'n'roll primordiale, una master class nell'arte di scatenarsi con un'intensità ineguagliabile e un'arguzia imperturbabile. Il risultato è 11 brani dell'uomo che ancora una volta in Every Loser si lancia senza paura verso la vita stessa.