Tutti i suoni di “Oxymore”, il nuovo album di Jean-Michel Jarre

La conversazione con Jean-Michel Jarre, artista, compositore e guru della musica elettronica, non inizia da “Oxymore”, il suo nuovo album. No, parte dalla Francia, o meglio: dal fatto che, quando penso alla musica elettronica, mi vengono in mente solo artisti francesi. Penso a Jarre stesso, ai Daft Punk, Air. Mi vengono in mente anche i Kraftwerk, che sono tedeschi, ma la maggior parte sono oltralpe. E gli chiedo: “Ma perché, secondo lei, il suo paese ha svolto un ruolo così importante nella nascita e crescita stessa dell’elettronica?” Jarre mi guarda sorridendo e afferma: “È verissimo quello che sta dicendo. E adesso le spiego perché. La musica elettronica francese si basa proprio sull’idea di ossimoro, ovvero unisce due cose apparentemente diverse, come per esempio il suono del clarinetto a quello di un uccello. Siamo diventati sound designer mescolando elementi differenti. Ecco, fa proprio parte della nostra cultura. E sono certo che continueremo a fare questo mix così speciale”.

Lei ha sempre superato ogni confine musicale: dove trova l’ispirazione per ogni nuova composizione?

Sa, non sono ossessionato dall’innovazione, ma considero sempre il processo creativo come fonte di curiosità. Non vivo nella nostalgia, quindi non sono interessato a quello che ho fatto prima, penso sempre a migliorare me stesso, la musica e a fare qualcosa in più e di nuovo. Dopo il Covid, credo che sia cambiato il paradigma secondo cui viviamo le nostre vite. E questo periodo è stato un punto di svolta in termini di utilizzo di strumenti digitali per parlare anche con la nostra famiglia e colleghi. Per me è stata un’opportunità per esplorare nuovi modi di fare canzoni, comporre, composizioni e spettacoli, esplorando la realtà attraverso l’intelligenza artificiale. Tutti strumenti nuovi che sono, a mio avviso, un punto di svolta per il futuro. E poi ho ripensato al fatto che, per gli esseri umani il campo visivo è a 140 gradi ma il campo audio è a 360 gradi, quindi per gli esseri umani la prima sensazione di immersione sono le orecchie, non gli occhi. Ho pensato che potesse essere bello provare a comporre un album dall’inizio non in stereo, come un pittore davanti alla sua tela, ma nello spazio. E ho detto: considererò ogni elemento della mia musica come oggetti che metterò nello spazio. E così è nato “Oxymore”.

Come crede cambierà la musica con e nel metaverso?

A dir la verità, nessuno comprende al meglio che cos’è il metaverso, come del resto è successo con l’avvento di Internet: c’era anche un po’ di paura, ma oggi ci immergiamo giornalmente nel web. Credo che con il metaverso sarà forse peggio (ride). Dico “peggio” come scherzo, perché ritengo sarà un punto di svolta per gli artisti…il metaverso renderà più democratico il fare musica, e gli artisti potranno comporre musica in un modo diverso. Nella mia vita sono stato fortunato perché ho vissuto tre momenti di “rottura”: il primo è stato la nascita della musica elettronica, il secondo è probabilmente l’emergere dei computer e dell'era digitale, e il terzo – forse il più importante – è la creazione di mondi e suoni immersivi, del metaverso. “Oxymore” parla proprio di questo.