'Elektra' ha inaugurato la stagione di Santa Cecilia

Elektra "estrema e rara"

L’ esecuzione in forma di concerto che ha inaugurato ieri sera la stagione 2022-23 ha permesso al pubblico di concentrarsi sulla musica in continuo movimento e sui cupi, densi versi tradotti in Italiano in uno schermo ben visibile. Nessun costume, nessuna scenografia, azioni appena accennate dai cantanti.

Grandi registi hanno messo in scena Elektra, ma stavolta, al Parco della Musica, tutta l’attenzione è stata per il suono. “C’è un’orchestra gigantesca che asseconda ogni minima parola. In sé la parte orchestrale è teatro. Posso dire che è una cosa estremamente estrema, ma anche di una bellezza rara”, commenta Pappano.



L’ opera è del 1909, quando il linguaggio musicale stava radicalmente cambiando: un’opera che era di avanguardia allora e che mantiene una potenza aspra e dirompente anche oggi. L’esecuzione ha messo pienamente in luce quanto musica e parole vicendevolmente si rincorrano e si rispondano in un effetto complessivo che ha creato stupore e tensione.