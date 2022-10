La scaletta del concerto degli Swedish House Mafia ad Assago

Attesissimo concerto degli Swedish House Mafia questa sera, martedì 18 ottobre, all’Assago Forum alle porte di Milano. Il gruppo è impegnato in un tour europeo che in Italia farà tappa a Milano e, per chi volesse, ci sono ancora biglietti disponibili per assistere al concerto della band svedese di musica house. Il nuovo tour può definirsi un vero e proprio evento per gli amanti della band, che 10 anni fa, nel giugno 2012 aveva annunciato lo scioglimento per poi cambiare idea nel 2018, quando la band si è riunita per celebrare il ventennale dell’Ultra Music Festival a Miami. Da quel momento, i suoi componenti non si sono più allontanati e lo scorso aprile hanno pubblicato Paradise Again, il loro primo album in studio.

Swedish House Mafia in concerto ad Assago, la scaletta

Il repertorio della band non è particolarmente ampio, non sono un gruppo che produce frequentemente nuova musica, ma al loro arco hanno numerosi brani interessanti per gli amanti di musica house, che sono pronti a scatenarsi sulle note della loro musica questa sera ad Assago. Nel tempo in cui la band è stata separata, i suoi componenti hanno intrapreso strade diverse. Steve Angello e Sebastian Ingrosso si sono esibiti a lungo come duo mentre Axwell ha intrapreso una carriera da solista. Nessuno dei tre ha raggiunto il successo in questa nuova conformazione e anche questo probabilmente li ha convinti a tornare sui loro passi per rimettere in piedi la band. La scaletta del tour non è nota, quindi non si conosce nemmeno quella del concerto di Assago.Ma in base agli show precedenti, è ipotizzabile che l’ordine di uscita delle canzoni sia il seguente: