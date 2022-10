La scaletta del concerto di Marracash a Bari

Concerto all’insegna del movimento per Marracash a Bari. Il cantante è pronto a salire sul palco per due ore di musica no stop

Marracash continua nel suo tour italiani indoor autunnale, che stasera 7 ottobre lo vedrà a suonare a Bari. Il seguito di Marracash è enorme e lo dimostrano le migliaia di persone che si accalcano ai cancelli a ogni concerto del rapper. Marracash è uno degli esponenti di spicco della cultura rap italiana, uno dei più seguiti e amati fin dagli esordi. La sua è stata una carriera straordinaria, non fulminea ma comunque rapida, come dimostrano i successi degli esordi. Marracash ha saputo intercettare una fetta di pubblico che fino a quel momento non aveva un cantante di riferimento e l’ha fidelizzato, conquistandone le simpatie e i gusti.

Marracash in concerto a Bari, la scaletta

Il repertorio di Marracash è molto ampio, nonostante il genere scelto dal rapper sia sempre quello e non abbia mai avuto ampie digressioni. Il pubblico ha imparato ad amarlo e conoscerlo proprio nella sua linea di fedeltà a quello stile. Marracash guarda a un mondo internazionale ed è in continua evoluzione con il suo stile e la sua verve, ed è forse anche per questo motivo che ha saputo imporsi nel panorama italiano. Tra i rapper, Marracash viene considerato uno dei più “top” come qualità del suono e della musica, ma anche a livello di testi la sua musica riesce a colpire corde profonde del pubblico. Nella realizzazione della scaletta per i concerti autunnali, Marracash ha saputo alternare con maestria brani recenti e meno nuovi, proponendo le canzoni che più di tutte hanno conquistato successo e anche quelle di nicchia. Un modo per andare incontro ai gusti di tutti i fan, che a lui chiede un’alternanza di brani tra quelli più commerciali e quelli maggiormente di nicchia. Marracash non ha diramato la scaletta del concerto di Bari ma è probabile che sia simile a tutte le altre che sono state effettuate nelle date precedenti: