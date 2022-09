Dramalove, La Ragazza del DJ suona molto rock: la playlist

Diego Soncin



Muse, Bliss

É la canzone che ha dato la scintilla a tutto, quando ho visto quel video su MTV tanti anni fa ho deciso che sarei diventato musicista con mio fratello per ricreare emozioni come quelle che ho sentito attraverso quel capolavoro.

Placebo, Special Needs

Un suono unico, all’epoca super innovativo, ho sempre amato i Placebo per quella fragilità allo stesso tempo aggressiva.

HIM, The Funeral Of Hearts

Canzone perfetta, melodia che potrei ascoltare per sempre. Sin da quando eravamo teenager adoperiamo make up e look un po’ gotico, non saprei spiegarlo bene ma sentiamo che questo mondo ci appartiene.

Verdena, Valvonauta

Puro grunge italiano, suonando le prime prove in cantina pensavamo a loro! Una delle poche vere band italiane



Riccardo Soncin



Livin’ on a prayer - Bon Jovi

Perfetto spirito glam, oltre ad un messaggio di speranza e di fiducia nei propri sogni. Siamo cresciuti a pane e rock in famiglia.

The Sacrament - HIM

Gli HIM hanno segnato la crescita mia e di mio fratello, le melodie e testi di Ville Valo sono di un oscuro romanticismo unico. Credo che l’influenza si senta molto nei testi che Diego scrive per i Dramalove.

Cowboys from Hell - Pantera

È necessario e salutare ascoltare musica heavy! In questo i Pantera rimangono i numeri 1, li ascoltavano già i nostri fratelli maggiori. Nelle nostre canzoni ci sono spesso accenni a riff di chitarra anche aggressivi.



Luca Venegon



Delusa di Vasco Rossi

Adoro Vasco Rossi, è il mio artista italiano preferito. Unico in grado di parlare a milioni di cuori con poche semplici ma profonde parole.

Kickstart my heart dei Motley Crue

Ulteriore prova che con i Dramalove troviamo le nostre fondatamenta non solo nella musica rock, ma in un completo atteggiamento verso la vita - le regole sono lì per essere rispettate ma a volte anche rotte e ripensate

Smells like teen spirits dei Nirvana

Quando tre ragazzi cambiano la storia della musica con pochi accordi, camicie rotte e testi che parlano di quello che tu senti ma non sapresti come dire, sai che sei di fronte ad un eroe. Ecco chi era Kurt. Con la nostra musica speriamo di lasciare un messaggio di grande entità, siamo ambiziosi senza falsa modestia e speriamo di elevare lo spirito e i sogni di chi ci ascolta!