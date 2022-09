Il cantautore, già tastierista e voce solista dei Pooh, non sarà solo il direttore artistico dell'Incanto Summer Festival, ma anche protagonista delle due serate visto che si esibirà accanto ai concorrenti della gara. Il cantante e musicista è stato scelto per sostituire alla direzione artistica Vittorio De Scalzi , fondatore dei New Trolls, scomparso lo scorso luglio. Pare anzi che sia stato propri De Scalzi a volere l'amico come suo successore. E proprio durante la manifestazione ci sarà modo di ricordare sia il fondatore dei New Trolls che Stefano d’Orazio, indimenticato batterista dei Pooh scomparso nel 2020.

Incanto Summer Festival, cos'è

L'Incanto Summer Festival è nato nel 2014 nelle terre del Canavese. Nel 2017, visto il successo della manifestazione, inizia la collaborazione con Sanremo Promotion che porta l’orchestra sinfonica di Sanremo a impreziosire le performance degli artisti in gara. Durante la prima serata, l'1 ottobre, si esibiranno 15 giovani artisti, molti dei quali già conosciuti grazie a programmi televisivi ma ancora non professionisti. I cantanti proporranno a loro scelta canzoni inedite o un proprio “cavallo di battaglia” per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico presente. Nella seconda serata, per celebrare la carriera di Roby Facchinetti, i giovani talenti si esibiranno, ad uno ad uno, nel repertorio dell’artista e si contenderanno il titolo di vincitore di incanto Summer Festival 2022, direttamente nominato dal Direttore Artistico. Tra gli altri saranno presenti anche i comici Claudio Batta da Zelig e Max Pieriboni da Colorado. E poi gli Stars Pop Rock Celebration con un tributo ai Queen, i Sunshine Gospel Choir con la soprano Rosanna Russo e il tenore di fama internazionale Francesco Malapena. L'appuntamento con il Festival è per sabato 1° ottobre e domenica 2, all’Auditorium Officina H, in via Monte Navale 2, alle 21. La kermesse era inizialmente prevista per luglio, poi rimandata per le prime giornate di ottobre. A condurre le due serate saranno Savino Zaba e Carlotta Savorelli. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare sul sito ufficiale del Festival.