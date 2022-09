IBeatipaoli in viaggio tra una playlist cantautorale e Lucio Dalla

Questa è il racconto di una favola diventata realtà. Siciliano è il risultato di questa magica alchimia tra artisti. Un dono inaspettato che illumina e mette in primo piano nuovamente la grandezza indiscussa di un mito, Lucio . Un amore mai spento. In esclusiva per Sky TG24 la band sceglie dieci canzoni speciali

Agricantus - Com’u ventu

All’inizio del nostro percorso, quando ci siamo avvicinati alla lingua siciliana, non c’erano molti riferimenti nella musica a noi contemporanea...a meno che non si andasse sulla musica popolare. Gli Agricantus sono stati un riferimento assoluto.



Almamegretta - Figli di Annibale

Il gruppo che forse piu di tutti ci ha influenzato. Un vera rivoluzione, sia per la personalità incredibile di Raiz, che per i suoni internazionali. Potentissimi.



Eugenio Bennato - Taranta power

La musica del sud che, pur rimanendo in contatto con le radici, sia ritmiche che espressive, pure costruisce un ponte verso il futuro.



Enzo Avitabile - Mane e mane

Solo uno dei tanti capolavori di questo artista straordinario. Bellissimo il messaggio, che abbiamo sempre sentito molto “nostro” e cercato di veicolare nelle canzoni dei Beati.



Fabrizio De André - Creuza de ma

Il primo vero disco di world music italiano (secondo noi). Faber non ha bisogno, comunque, di spiegazioni...se non nelle scuole, dove dovrebbe essere studiato a fondo come poeta.



Lucio Dalla - Apriti cuore

Un capolavoro del grande Lucio che abbiamo avuto l’onore di ri-arrangiare per lui, in una versione che, nelle sue intenzioni, doveva andare in un suo disco. Quel disco non ha mai visto la luce, ma il nostro compiacimento non si è esaurito.



Claudio Baglioni - Io dal mare

Splendido brano che abbiamo avuto l’onore di suonare insieme a Claudio in un paio di occasioni, compresa Oscià nel 2005.



Ivano Fossati - C’è tempo

Un capolavoro assoluto, anche in questo caso solo uno dei tanti che ci hanno segnato. Questo, in particolare, ha un testo potentissimo, che con il solo supporto degli archi (come se fosse poco) raggiunge le più alte vette della espressività.



Radiodervish - Amara terra mia

Un brano di Modugno (con il bellissimo testo della Bonaccorti) che diventa internazionale, mediterraneo nel senso più ampio del termine. E Nabil che incanta con la sua voce stupenda.



Arie di Sicilia - Oh Nici Nici

Un progetto splendido che veste le melodie della storia siciliana (quelle filologicamente più esatta, non il folklore) con abiti modernissimi, ma sempre rispettosi del linguaggio del sud. Un tesoro da scoprire.