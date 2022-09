Fiorella Mannoia è pronta a esibirsi la sera di giovedì 8 settembre nella cornice del Castello Sforzesco di Milano per un concerto esclusivo che concluderà il suo tour estivo che l’ha portata a esibirsi nelle principali piazze e città del nostro Paese. L’elegante cantante italiana, una delle più amate degli ultimi decenni, ha deciso di chiudere la stagione estiva in una delle location più esclusive, rivolgendosi al pubblico milanese che da sempre la ama e la apprezza anche per la sua sensibilità ai temi sociali. Una carriera quasi cinquantennale alle spalle per Fiorella Mannoia, che ha saputo sempre offrire al suo pubblico una varietà di proposte musicali che si inseriscono in un contesto raffinato e intellettuale.

Fiorella Mannoia in concerto a Milano, la scaletta

Il vasto repertorio di Fiorella Mannoia è uno dei suoi punti di forza maggiori. La carriera della cantante è stata costellata di successi e sono tantissime le canzoni che negli ultimi decenni hanno raggiunto le vette delle classifiche. Numerosi brani sono diventati inni generazionali trasversali e altri sono comunque canzoni immortali, che tutti, anche i giovanissimi, conoscono e apprezzano. Non sono definibili come vere e proprie hit ma sono canzoni di successo, conosciute universalmente. Sono quelle canzoni che il pubblico di tutte le età vuole ascoltare durante i suoi concerti e che Fiorella Mannoia non manca mai di proporre, insieme alle canzoni più di nicchia e quelle più recenti. Non è stata diramata la scaletta definitiva del concerto di Milano, che probabilmente sarà diversa in qualche aspetto rispetto agli altri concerti ma in linea generale le canzoni del setup del Castello Sforzesco saranno: