Concerto di Liberato a Milano, tutto quello che c'è da sapere

Si avvicina il momento di Liberato! L'appuntamento è il 9 settembre all'Ippodromo Snai di San Siro: una occasione da non perdere perché sarà la sola data italiana del misterioso artista in questo 2022. Quello di venerdì prossimo è la somma dei due concerti previsti il 25 e 26 aprile 2022 al Mediolanum Forum di Milano e riprogrammati in un’unica e imperdibile data evento all’interno di Milano Rocks. Pertanto i biglietti acquistati precedentemente rimangono validi per il nuovo appuntamento mentre per chi decide last minute di esserci può acquistare i nuovi biglietti su TicketMaster, Ticketone, Viva Ticket e tutti i punti vendita autorizzati:

PIT € 40,00 + diritti di prevendita

POSTO UNICO € 35,00 + diritti di prevendita