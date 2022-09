Successo straordinario per Cesare Cremonini: già sold out quattro date del tour indoor 2022: aggiunti nuovi concerti Condividi

Cesare Cremonini ha di che festeggiare. Il suo tour indoor ha già 5 date sold out a quasi due mesi dalla partenza. Il cantante di Bologna inizierà il suo tour Indoor 2022 il prossimo 29 ottobre ma a poche ore dall'apertura delle prevendite dei biglietti si è registrato un vero e proprio boom di acquisti da parte dei fan, che si sono riversati in massa ad acquistare i tagliandi per le prime date della nuova serie di concerti. Grande soddisfazione per il cantautore e per il suo staff, che hanno immediatamente provveduto a fissare nuove date. Il tour estivo di Cesare Cremonini è stato uno di quelli di maggior successo della stagione appena conclusa, capace di registrare sold-out in ogni data. Cesare Cremonini ha scelto di non fare un tour eccessivamente lungo come la maggior parte dei suoi colleghi ma ha optato per una soluzione che ha reso la tournée un vero evento da decine di migliaia di persone a ogni appuntamento. La stessa formula è stata scelta per il tour indoor, con la differenza che i sold out immediati hanno spinto il cantante ad aprire subito nuove date.

Il tour indoor di Cremonini: il calendario ordinario L'apertura del tour autunnale di Cesare Cremonini è stata fissata per il 29 ottobre a Mantova, presso la Grana Padano Arena. Questa è una delle date che sono andate sold out nelle ultime ore, proprio perché i fan più accaniti del cantautore bolognese non trovano concepibile l'idea di rinunciare alla data zero del tour. Le altre date a essere andate sold out quasi nell'immediato all'apertura delle prevendite dei ticket sono quelle dell'1 e 2 novembre a Roma, quella del 7 novembre a Bologna e quella del 13 novembre a Milano. Le date ancora disponibili sono quelle dell'8 e del 10 novembre a Bologna, alla Unipol Arena, e poi quelle del 14 e del 16 novembre a Milano, al Mediolanum Forum.

Le nuove date del tour di Cremonini Ma, mentre per la data zero di Mantova non sono state aperte nuove possibilità, proprio a sottolineare il carattere di eccezionalità dell'appuntamento, per tutte le altre location sono state previste date aggiuntive per chi non è riuscito ad aggiudicarsi i biglietti alla prima tornata. A Roma, è stata deciso un terzo concerto il 4 novembre, sempre al Palazzo dello sport. A Milano, invece, la nuova data è stata aggiunta per il 17 novembre, sempre al Mediolanum Forum. Questa sarà l'ultima data (per il momento) del tour indoor 2022 di Cesare Cremonini. Ma non è escluso che, prima o dopo, possano essere aggiunti nuovi appuntamenti. Molto dipenderà dalle vendite delle prossime settimane.