Indie Jungle Fest, tre serate di concerti al Lido di Venezia

Indie Jungle , il format televisivo dedicato alla musica dal vivo in onda su Sky Arte , sbarca al Lido di Venezia: il 5, 6 e 7 settembre, presso l’Aeroporto Nicelli durante le giornate della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia , è in programma “INDIE JUNGLE FEST” , la serie di concerti esclusivi organizzati da ERMA PICTURES in collaborazione con SKY ARTE e AEROPORTO NICELLI per presentare la nuova stagione di “INDIE JUNGLE”.

Oltre alle attività di aviazione, l’aeroporto oggi si propone come sede per eventi culturali, esposizioni d’arte e di design, concerti ed esclusivi happening ed eventi privati.

La location d’eccezione che ospita le tre serate di “INDIE JUNGLE FEST” è l’Aeroporto Giovanni Nicelli, conosciuto anche come Aeroporto di Venezia Lido, noto in quanto primo aeroporto civile d’Italia, aperto nel 1926. Questo scalo, grazie alle caratteristiche storiche, alle peculiarità architettoniche e allo straordinario grado di conservazione della sua aerostazione, è considerato a livello internazionale fra gli aeroporti più belli al mondo.

Chiude “Indie Jungle Fest” il concerto de La Rappresentante di Lista in programma mercoledì 7 settembre. Con due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo, nel 2021 e nel 2022, quattro album all’attivo, un romanzo e centinaia di live in tutta Italia, La Rappresentante di Lista è oggi tra le realtà più trasversali e interessanti del panorama musicale contemporaneo. In gara al Festival di Sanremo 2022 con il fortunato brano “Ciao Ciao”, il progetto nato dall’incontro tra Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina conquista definitivamente pubblico e critica, ottenendo il doppio Disco di Platino e diventando campione di streaming, rimanendo per diverse settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche.

I Calibro 35 sono considerati un punto di riferimento della scena nazionale e internazionale grazie agli oltre 10 anni di frenetica attività declinata in molteplici forme di espressione musicale: dalle colonne sonore alle sonorizzazioni, dalle produzioni tv agli spettacoli teatrali, fino alla realizzazione di moltissimi live in tutto il mondo.

Martedì 6 settembre l’Aeroporto Nicelli ospiterà il concerto dei Calibro 35 ‘plays Morricone’, il live dell’importante progetto discografico dedicato a Ennio Morricone intitolato “SCACCO AL MAESTRO”, che la formazione sta portando dal vivo in tutta Italia, in attesa della pubblicazione del secondo volume, previsto nell’autunno del 2022.

Eclettica e ironica, Ditonellapiaga è reduce da un anno di importanti riscontri, dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Chimica” (certificato Disco di Platino) in coppia con Donatella Rettore, alla vittoria della Targa Tenco 2022 per la categoria Miglior Opera Prima con il disco “Camouflage”, sintesi perfetta della sua musica che spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale.

Tra i giovani autori rivelazione degli ultimi anni, Fulminacci si sta imponendo nel panorama attuale per la sua versatilità la sua brillantezza. Vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Miglior Opera Prima con il suo album di debutto “La Vita Veramente”, nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella”, certificato Disco d’Oro secondo Fimi/Gfk, che anticipa il secondo apprezzatissimo lavoro discografico dell’artista, “Tante Care Cose”.

INDIE JUNGLE – IL PROGRAMMA

Dopo il successo delle prime due stagioni, che hanno visto raccontare la musica e la storia artistica di alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale contemporanea, Sky Arte ed Erma Pictures annunciano la terza stagione del programma televisivo dedicato al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza di un intero concerto dal vivo.

Fin dalla prima stagione, Indie Jungle si è distinto nel panorama televisivo italiano per la novità della proposta e per le peculiarità del format che vede per la prima volta sullo schermo gli autori della musica indie italiana raccontarsi in speciali interviste ed esibirsi in esclusive live session, attraverso un accurato ritratto che rende le puntate dei veri e propri mini documentari.

Indie Jungle è un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte. La terza stagione andrà in onda in autunno su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

Le prime due stagioni di Indie Jungle, che hanno visto protagonisti Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi, Lucio Leoni, Ministri, Motta, Joan Thiele, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Francesco Bianconi, Melancholia, Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco Bondi, Margherita Vicario, sono disponibili in streaming su NOW e on demand.