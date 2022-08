La scaletta del concerto di Elisa a Castiglioncello

Va avanti a ritmo serrato il tour Back To The Future Live di Elisa . La cantante si sta esibendo nelle principali località italiane, portando sul palco una selezione delle sue canzoni di maggior successo. Oggi, 25 agosto, Elisa si esibirà a Castiglioncello , frazione del comune di Rosignano Marino in provincia di Livorno. Sono attese migliaia di persone sotto il palco per un concerto che è uno dei più attesi della stagione estiva della zona. Il pubblico di Elisa è trasversale, formato da diverse generazioni di appassionati di musica che riconoscono alla cantante una capacità vocale straordinaria. Alcune canzoni di Elisa sono diventate dei veri e propri manifesti dei loro tempi, brani capaci di segnare i momenti più significativi di generazioni di giovani che oggi sono adulti e continuano ad ascoltare con passione la sua musica. Le numerose partecipazioni a Sanremo e ai festival estivi, inoltre, avvicinano Elisa anche ai più giovani e lo dimostra la varietà di pubblico che partecipa ai suoi concerti.

Elisa in concerto a Castiglioncello: la scaletta

approfondimento

Elisa, il 26 agosto esce Palla al Centro col feat di Jovanotti

Il repertorio di Elisa è particolarmente ampio e variegato, essendo comprensivo anche di numerosi brani in lingua inglese che la rendono una delle cantanti italiane più apprezzate all’estero. Elisa non ha preparato una scaletta apposita per il concerto di Castiglioncello, ma ha realizzato un ordine di esecuzione molto ben curato e strutturato, capace di alternare momenti di puro divertimento a momenti più sentimentali. La produzione musicale di Elisa comprende canzoni che sono dei veri e propri pilastri della musica italiana, brani che sono stati capaci di attraversare i decenni per arrivare al giorno d’oggi ancora attuali e amatissimi, anche da chi non era ancora nato quando quei brani erano in cima a tutte le classifiche. Ma la produzione di Elisa è in continua evoluzione come dimostrano le numerose canzoni di successo che la cantante ha prodotto negli ultimi anni. La scaletta del concerto di Castiglioncello è stata strutturata in modo tale da offrire almeno due ore di musica al pubblico, considerando anche i numerosi bis che è probabile verranno chiesti dai fan. Al netto di qualche modifica, l’ordine di uscita delle canzoni per il concerto di Castiglioncello dovrebbe essere questo: