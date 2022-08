Sky Arte porta al Lido di Venezia l'Indie Jungle Fest

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Indie Jungle, il format televisivo dedicato alla musica dal vivo in onda su Sky Arte, sbarca al Lido di Venezia: il 5, 6 e 7 settembre, presso l’Aeroporto Nicelli durante le giornate della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è in programma Indie Jungle Fest, la serie di concerti esclusivi organizzati da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Aeroporto Nicelli per presentare la nuova stagione di Indie Jungle. Le tre serate, tutte a ingresso libero fino ad esaurimento posti, vedranno sul palco i concerti di Fulminacci, Ditonellapiaga, Calibro 35 e La Rappresentante di Lista.



INDIE JUNGLE FEST - I CONCERTI

Aeroporto Nicelli – ore 22.00 - Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

5 settembre doppio set FULMINACCI + DITONELLAPIAGA

6 settembre CALIBRO 35 plays Morricone

7 settembre LA RAPPRESENTANTE DI LISTA



Una rassegna unica che porta per la prima volta al Lido di Venezia i concerti di alcuni dei numerosi artisti che sono stati presenti nelle precedenti stagioni di Indie Jungle - Fulminacci, Calibro 35 e La Rappresentante di Lista - e le anticipazioni della nuova edizione, con Ditonellapiaga tra i protagonisti della terza stagione. La location d’eccezione che ospita le tre serate di Indie Jungle Fest è l’Aeroporto Giovanni Nicelli, conosciuto anche come Aeroporto di Venezia Lido, noto in quanto primo aeroporto civile d’Italia, aperto nel 1926. Questo scalo, grazie alle caratteristiche storiche, alle peculiarità architettoniche e allo straordinario grado di conservazione della sua aerostazione, è considerato a livello internazionale fra gli aeroporti più belli al mondo. Oltre alle attività di aviazione, l’aeroporto oggi si propone come sede per eventi culturali, esposizioni d’arte e di design, concerti ed esclusivi happening ed eventi privati.



INDIE JUNGLE – IL PROGRAMMA

Dopo il successo delle prime due stagioni, che hanno visto raccontare la musica e la storia artistica di alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale contemporanea, Sky Arte ed Erma Pictures annunciano la terza stagione del programma televisivo dedicato al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza di un intero concerto dal vivo. Fin dalla prima stagione, Indie Jungle si è distinto nel panorama televisivo italiano per la novità della proposta e per le peculiarità del format che vede per la prima volta sullo schermo gli autori della musica indie italiana raccontarsi in speciali interviste ed esibirsi in esclusive live session, attraverso un accurato ritratto che rende le puntate dei veri e propri mini documentari.



INDIE JUNGLE è un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte. La terza stagione andrà in onda in autunno su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand. Le prime due stagioni di Indie Jungle, che hanno visto protagonisti Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi, Lucio Leoni, Ministri, Motta, Joan Thiele, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Francesco Bianconi, Melancholia, Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco Bondi, Margherita Vicario, sono disponibili in streaming su NOW e on demand.