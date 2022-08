Desirée canta l'intensità dei sentimenti in Siamo L'Equatore: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Siamo l'equatore è il mio primo brano registrato da artista indipendente, una ballad di Pop elettronico dalle sonorità estive e fluide dove ho cercato di portare tutte le emozioni e la sensualità dell'amore dalla mia prospettiva femminile di adolescente. Il mio messaggio si rivolge soprattutto a chi si riconosce nell'amore intenso, a chi cerca di vivere le esperienze di una relazione nel modo più profondo possibile, mettendo le emozioni al centro della vita piuttosto che la logica. Il videoclip è stato realizzato con riprese nella Sala Chromakey della Corrado Productions, con la regia di Ermanno

Corrado che è anche l'arrangiatore del brano, ed è giocato sui contrasti del cantare mentre sono in piedi e mentre sono a letto, luogo che simboleggia la parte più intima di una relazione. Le mie immagini mentre interpreto la canzone scorrono e si sovrappongono velocemente, con inserts digitali dove il rosso, simbolo dell'amore e della passione, anima il mio corpo come un'energia che crea un nuovo essere rispetto alla dimensione normale di quando non si condivide una storia.



Voglio dire a tutte le ragazze di amarsi, perché ognuna è speciale e può essere speciale per un ragazzo o un'altra ragazza. Non è il corpo ciò che ci proietta in una condizione di sogno, ma è l'intensità di ciò che desideriamo e riusciamo a trasmettere perché è questo che si trasforma sempre in un qualcosa di magico per noi stessi e per chi ci circonda. Il testo mi ha fornito il terreno fertile per esaltare le mie percezioni e la mia essenza, trasportando nel video i pensieri giovanili sulla voglia di scoprire e conoscere l'altro per essere felici insieme. Nel ritornello ci sono le parole “Dal Boreale all'Antartide”, una metafora geografica che racchiude la più grande verità dell'universo visto che nessun confine può mai limitare l'infinita dimensione di un sentimento vero. Il mio messaggio è molto diretto: è un inno a vivere intensamente la realtà, a non aver paura di amare e di fare le proprie esperienze, tenendo sempre il cuore come unica bussola dell'amore, sentimento che deve essere sempre ricambiato in modo sincero e assoluto.



Il mio più grande obiettivo artistico è quello di comunicare l'importanza di vivere i sentimenti non restando chiusi in sé stessi ma condividendoli con gli altri nella realtà e non solo sui social, nell'amicizia come in una relazione. Spero che questo sia ciò che possa arrivare a tutti di me, con le mie canzoni che diventino uno specchio in cui

ricevere riflessa la fiducia e l'amore verso sé stessi e verso chi ci circonda nella vita.

Fin dall'età di 11 anni studio Canto Jazz al Conservatorio di Taranto ma amo ascoltare anche la musica dei miei coetanei perché questa esprime il mondo in cui vivo e mi relaziono. Come Artista ho la fortuna di essere seguita dalla Sonos Music Records (Maffucci Music) che in futuro pubblicherà anche il mio primo Album.