Nobody, con Rampampam scherza sui ritmi dell'estate: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rampampam è un brano intenso urban-reggaeton che porta le firme di Damiano Zannetti, Filippo Scandroglio e Remo Elia, prodotto da La Mia Song, con mix e master di Andrea Alunno. Anche se non sembra è un brano molto introspettivo che ho cercato di rendere leggero, divertente e anche ironico, mantenendo un mood moderno. Con Rampampam, insieme agli autori, ho voluto fare la parodia, tra le righe, dell’uso estremo che viene fatto del reggaeton e dei suoi cliché per rendere radiofoniche le hit estive: balli a non finire, donne in costume sulle spiagge con tanta musica e sorrisi a profusione.



Il videoclip, per la regia di Nilo Sciarrone, è stato girato al Lido Tortuga a Formia in una giornata di sole con un mare strepitoso e delle belle ragazze che hanno regalato balli e sorrisi sulle note della canzone. Spero davvero piaccia, se non a tutti, a molti. Questo video per me rappresenta il ricominciare con la musica ed è solo l’inizio, sto già lavorando a altri brani che usciranno nei prossimi mesi.



Per aiutarvi a capire meglio chi sono eccomi: mi chiamo Costantino Iavarone e ho scelto come nome d’arte Nobody, sono nato da una famiglia originaria di Casapesenna, località tra Caserta e Napoli. Da piccolo ho ricevuto in regalo da mio padre un pianoforte perché lui con mia madre avevano capito la mia passione per la musica. Mi sono fatto aiutare con delle lezioni di solfeggio e da autodidatta mi sono

messo d’impegno e prima ho imparato a suonare il pianoforte ma dopo ho voluto anche impratichirmi con la chitarra. Ho iniziato a suonare e a comporre musiche e testi di canzoni che mi hanno permesso di farmi conoscere nella mia zona. Ho cantato a feste patronali a matrimoni di amici e di amici di amici. Ma la musica per me è vita. Nel 2006 incontro alcuni produttori e inizio il percorso di preparazione entrando in studio di registrazione per imparare quello che per me è passione ma che sogno diventi la mia professione. Nel 2019 con il video della mia cover del singolo di J-Ax (Timberland Pro) supero le ottantamila visualizzazioni. Il tempo si ferma per i noti motivi legati alla pandemia e io nel frattempo incontro Remo Elia e con lui conosco il chitarrista Guido Piccolo. Arriva così Rampampam è il singolo che spero mi permetta di far conoscere la mia musica, la mia voce, la mia passione fuori dai confini della mia terra.