Imagine Dragons, Night Visions compie 10 anni con la Expanded Edition

Uscirà il 9 settembre e oltre all’album originale la nuova edizione conterrà altre nove tracce in studio e due brani inediti intitolati Love of Mine e Bubble

Il 9 settembre 2022, in occasione del 10° anniversario dell’album di debutto, la band multi-platino Imagine Dragons, vincitrice di un Gramy®, pubblicherà la versione Expanded Edition di Night Visions. Oltre all’album originale, la nuova edizione contiene altre 9 tracce in studio e 2 brani inediti intitolati "Love of Mine" e "Bubble". L'Expanded Edition sarà disponibile su tutti i Digital Store e nei formati fisici: 2LP (con copertina originale + una cover litografata celebrativa) e 2CD.

Night Visions (7 dischi di platino in USA e 2 in Italia), pubblicato originariamente il 4 settembre 2012, ha aperto la strada ad un nuovo audace futuro per la musica rock. Si è piazzato al #2 della Billboard Top 200, ha prodotto alcuni tra i brani più efficaci ed inimitabili dell'ultimo decennio e la punta di diamante "Radioactive" (14 volte platino) ha ottenuto un GRAMMY® Award nella categoria "Best Rock Performance" e la nomination per " Record of the Year ". L’album ha inoltre occupato una posizione all’interno della Billboard Top 200 per 408 settimane.





Certificato platino e multiplatino in 15 paesi, Night Visions comprende brani come "Radioactive", "Demons", "It's Time", "On Top Of The World", “Bleeding Out”, “Amsterdam” e “Hear Me”.





Tracklist completa di Night Visions (Expanded Edition)

TRACKLIST:

CD1

Radioactive Tiptoe It's Time Demons On Top Of The World Amsterdam Hear Me Every Night Bleeding Out Underdog Nothing Left To Say / Rocks

CD2

Cha-Ching (Till We Grow Older) Working Man My Fault Round And Round The River America Selene Fallen Cover Up Love of Mine (Demo) Bubble (Demo)



"Thunder" degli Imagine Dragons ha recentemente ottenuto una certificazione di diamante, consacrando il quartetto come "La prima band/gruppo nella storia della musica a raggiungere 4 singoli di diamante". Inoltre, il loro nuovo doppio album Mercury — Acts 1 & 2 ha raggiunto la posizione #12 della Billboard Top 200 ed ha ottenuto alcune delle migliori recensioni della carriera della band fino ad oggi da parte di Rolling Stone, American Songwriter , Consequence of Sound e The Associated Press.