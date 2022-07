Strage di Highland Park, Billy Corgan terrà un concerto per le vittime

Il leader degli Smashing Pumpkins, residente nel sobborgo di Chicago in cui il 4 luglio 7 persone hanno perso la vita sotto i colpi sparati da Robert Eugene Crimo III, ha annunciato uno show di beneficenza per le famiglie

Un concerto per le vittime della sparatoria del 4 luglio a Highland Park, tenuto da un gigante della musica locale e internazionale. Ad annunciarlo è stato Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins, che ha deciso di esibersi in uno spettacolo di beneficenza in livestream il 27 luglio, a favore delle famiglie dei 7 morti e 46 feriti della strage per cui è accusato il ventunenne reo confesso Robert Eugene Crimo III. Lo spettacolo si terrà dunque alla vigilia dell’udienza preliminare del processo a carico di Crimo, fissata per il 28 luglio.