Per il finale di domenica 5 giugno, atteso sul palco del Big Bang Music Fest di Nerviano, Vincenzo Siciliano, alias Nello Taver, noto Content Creator molto in voga su Twitch e YouTube non solo per i suoi contenuti ricchi di humor, ma anche per le pubblicazioni musicali e freestyle

L'account Instagram ufficiale di Nello Taver