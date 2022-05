Cenere, si raccontano con A Testa in Giù e una playlist parallela

REBECCA E I BRANI CHE DESCRIVONO SARAH



1. Are you Mine - Arctic Monkeys

Tutte le volte che Sarah vuole fare sentire un sound che buca ai musicisti che suonano con noi, tira fuori questo brano in automatico

2. Questo corpo - La rappresentante di lista

Uno dei gruppi preferiti di Sarah. Trova che siano i più innovativi del momento a livello di testi e sonorità. All’inizio ero un po’ scettica, poi hanno conquistato anche me. Inoltre associo la grinta della voce di Veronica a quella di Sarah.

3. You so done - Noga Erez

Sarah ha visto quest’artista a Milano di recente e ne è rimasta rapita. Subito dopo mi ha chiamata e mi ha tenuta al telefono mezz’ora per dirmi quanto è stato spettacolare il suo live e che voce strepitosa avesse e quando ha messo giù mi ha inviato questo pezzo.

4. Souvenir - Diva Scarlet

Ho conosciuto Sarah tramite le Diva, quando suonavo per loro. Tutt’ora la prendo in giro imitandola mentre canta le prime due strofe con i suoi tipici falsetti svenevoli

5. Precarion - Daniele Celona

Un altro autore che Sarah tira fuori ogni volta che si parla di artisti italiani con un sound internazionale e testi che spaccano

SARAH E I BRANI CHE DESCRIVONO REBECCA

1. Sur le fil Violin - Yann Tiersen

Ho mandato questo brano a Rebecca dicendole: “Ti prego suonamela!” Dopo due giorni mi ha mandato una registrazione identica, sono rimasta sconvolta.

2. Vieni a Salvarmi - Andrea Lazlo de Simone

Abbiamo visto insieme un suo live a Bologna, l’ultimo live a teatro prima del lockdown. Un artista unico nel suo genere che ha colpito entrambe. Ho letto dal suo profilo che vuole abbandonare le scene, spero proprio che non lo faccia.



3. Kozmic Blues - Janis Joplin

Rebecca ha un debole per Janis Joplin, dice sempre che non esisterà mai più una voce così disarmante. Come non essere d’accordo!

4. Resistere - La rappresentante di lista

“a quando li ho fatti conoscere a Rebecca sì è ritrovata in particola modo in questo brano e alla fine me lo ripropone ogni volta che siamo in macchina insieme, per fortuna la adoro anche io, sennò me l’avrebbe fatta sicuramente odiare.

5. Settima sinfonia - Beethoven

La prima domanda che ho fatto a Rebecca quando l’ho conosciuta è stata: “qual è il brano che preferisci suonare, quello di cui non ti stancherai mai?