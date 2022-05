Marco Mengoni inventa No Stress (DJ Mix) in esclusiva per Apple Music

Da sempre attratto dalle sfaccettature delle diverse culture musicali del mondo, Marco Mengoni accompagna l’ascoltatore in questo viaggio senza sosta e confini che parte dall’esplosione di energia del nuovo singolo inedito No Stress, passando per le sue hit “Mi fiderò (feat. Madame)” e “Ma stasera”, contenute nell’album “Materia (Terra)”. C’è spazio poi per le sonorità potenti in arrivo dall’Italia e dal mondo, tra cui spiccano la coloratissima “Batismo (feat. Riva)” di Populous, i ritmi tribali di Blick Bassy in “Woñi” e le affascinanti voci femminili di Nao (“Drive and Disconnect”) e Yebba (“Love Came Down”). Il DJ Mix si chiude con il groove di “Sacrifice” di The Weeknd. “No Stress (DJ Mix)” è disponibile qui: "In questo anno di “prime volte” aggiungo anche questa: firmo il mio primo DJ Mix! -commenta Marco Mengoni- Ho creato un flusso musicale che raccogliesse brani da condividere con chi è già proiettato verso l’estate, che ha voglia di libertà e di prendersi i propri spazi. Un mix che ho costruito partendo da “No Stress”, dalle influenze che questo mio brano ha raccolto e mischiato e dalla leggerezza che spero trasmetta. Un DJ Mix nato pensando ai momenti di relax in cui stacchiamo la spina, dedicato a chi corre e a chi, invece, decide di rallentare; a chi vuole sentirsi libero ballando e a chi invece la musica la ascolta concentrato in cuffia muovendo la testa a ritmo. Un modo per augurare…buona musica a tutti!".