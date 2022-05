Bryan Jimnz, con Ma Te No invita a non smettere di sognare: il video

Sono Bryan Jimnz e sono qui per presentare il video del mio nuovo singolo Ma te No. Il mio nome di battesimo è Bryan Jimenez, sono un cantautore, musicista, arrangiatore e produttore dominicano del genere Pop Latino e Urbano. Sono nato nel 1995 nella città di Higuey (Repubblica Dominicana) e sono cresciuto immerso nella musica, i miei genitori che sono cantanti e musicisti, mi hanno fatto crescere e vivere l’infanzia in un ambiente in cui si ascoltavano più generi musicali. Nella mia città sono conosciuto come uno dei più noti musicisti e arrangiatori. La mia musica spazia tra vari generi come ad esempio il Jazz, il Blues, la musica classica, il merengue, la salsa, la salsa classica e quella moderna senza tralasciare le ballate. A 19 anni sono venuto in

Italia e ho iniziato a scrivere e comporre canzoni. Non smetto mai di sognare.



Nel mio futuro mi vedo cantante, ho aperto e messo in piedi il mio studio di registrazione, data la mancanza in Italia di studi dove produrre musica latina, e sono diventando così anche un mixing ingegnere e produttore musicale. Da questa cosa ho iniziato a produrre la mia musica, per lo più di genere pop latino e urban, con variazioni tra generi musicali americani ed europei. La musica è la componente fondamentale delle mie giornate, l’unico modo per esprimere a chi mi circonda chi sono io, chi sono davvero e senza la musica sarei come isolato. Il mio mondo è stato sì influenzato dalla musica anche grazie ad artisti che amo ascoltare, ma da cui non voglio essere influenzato, infatti quando creo i miei brani provo a distaccarmi il più possibile da ciò che ascolto. “Ma te no” è un brano spensierato, per chi non si prende troppo sul serio, e che anche se non ha fortuna in amore, non si lascia condizionare dagli eventi, perché l’amore vince sempre. Il titolo è venuto fuori da solo, io e il mio

produttore Antonio Vapore abbiamo ascoltato la base che avevo creato, e si è

materializzato nella nostra mente. Il video è stato girato ad Ostia, tra il villaggio dei pescatori e il camping Village, sembrava di essere tutti in vacanza, ognuno aveva il suo bungalow, tra piscina e le riprese della scena notturna è stata una festa.



Vedrete nel video belle ragazze e bei ragazzi che grazie alla musica vi porteranno ad avere voglia di ballare, di scatenare la vostra voglia di lasciarvi andare a vivere tutte le cose che la vita ci porta, che ho cercato di raccontare e racchiudere in un singolo che amo definire squillante e motivante. Adesso sto preparando quattro featuring con artisti importanti nella Repubblica Dominicana, tenetevi pronti a cose belle e intanto gustatevi il video di “Ma te no” che ho pubblicato per Soul Trade Music Publishing Group.