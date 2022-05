Straid, la semplice quotidianità illumina Luce Cannella: il video

Luce Cannella è il mio nuovo inizio artistico. Ho deciso dopo parecchi mesi passati alla ricerca di un qualcosa che mi appartenesse al 100% di uscire con un singolo dalle sonorità leggermente più classiche ma giuste (a mio avviso ovviamente) per dare inizio a questo nuovo percorso personale che per me inizia oggi. L’immagine della “luce cannella che batte dalla finestra” mi ha ispirato a intraprendere una nuova strada sia a livello musicale che a livello di approccio. Con questo primo singolo mi presento al panorama musicale nella maniera che mi riesce meglio, con un pezzo scanzonato, dolce e spettinato.



Vengo da un’esperienza musicale durata 7 anni in una band che, in seguito alla ricerca di nuovi stimoli si è poi divisa per la prosecuzione del percorso artistico di entrambi. Straid è per me luce e ombra, un progetto che a livello personale mi sta dando veramente tanto, in cui spero con tutto me stesso di preservare l’adrenalina e l’entusiasmo che mi hanno spinto a scrivere questa canzone e tutte quelle che arriveranno. Il producer di questa song è Giulio Belviso, artista fiorentino con cui ho stretto un grandissimo legame che oscilla tra l’amore e l’odio, ci amiamo ma ci detestiamo. Questo ci ha permesso di mettere sul tavolo tutte le nostre idee senza timore, il nostro obbiettivo è creare qualcosa che arrivi diretto al cuore delle persone, probabilmente ci vorranno tanta pazienza e perseveranza ma le sfide dure sono le più adrenaliniche.



Margherita Cammelli (santa Marghe) invece è la mente dietro all’immagine del progetto. Con lei abbiamo studiato nei particolari l’immagine che “STRAID” dovesse incarnare ma non è stato difficile, la musica ci ha guidati e siamo arrivati alla produzione del videoclip. Un video semplice, basato sulla sofferenza silenziosa, sulla felicità sfrenata di momenti semplici, quotidiani, su una luce, quella che per me è tanto bella, tanto da scriverci una canzone, la “luce cannella”. Protagonista del video di Luce Cannella oltre ai raggi del sole è Matilde, mia storica amica che nel videoclip interpreta una ragazza spensierata in una giornata passata a casa, gesti semplici, quotidiani che spaziano dall’ascoltare musica, a fumare, a bere qualcosa.



Approfitto di questo spazio per ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto per mettere in moto questo progetto, a partire dai miei amici, alla mia fidanzata e al mio manager Edoardo Rossi, che più che manager è diventato il mio psicologo. Spero di riuscire a stupirvi e se non fosse così, ci sentiamo alla prossima canzone.