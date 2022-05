Capo Plaza, un ritorno che si chiama Goyard

Considerato un simbolo della scena urban, questo artistasi è distinto nel suo percorso per aver esportato il rap italiano fuori dai confini nazionali

Esce venerdì 13 maggio Goyard, il brano che segna il ritorno del giovane rapper CAPO PLAZA disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Warner Music Italia. La star multiplatino -tra gli artisti urban più rilevanti della scena italiana e internazionale- annuncia il nuovo singolo Goyard dopo il successo dell’ultimo e secondo album in studio "Plaza", certificato doppio disco di platino.



Tra gli artisti che hanno contribuito a portare la scena urban - con i suoi canoni e le sue sonorità - al grande pubblico, CAPO PLAZA si è distinto nel suo straordinario percorso per aver esportato il rap italiano fuori dai confini nazionali.



Con all’attivo 47 dischi di platino, 23 dischi d’oro e oltre 1,2 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, l’artista ha collezionato numerose e importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro mondiale tra cui Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura, Lil Tjay e Sfera Ebbasta.