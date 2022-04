Stormzy, il ritorno con David Beckham, Gordon Ramsey e Lewis Hamilton

Il rapper si sta mobilitando in prima persona per avere alcune celebrità all’interno del video che vedremo prossimamente. Si parla di David Beckham , ex stella del calcio che ha militato nel Manchester United, nel Real Madrid con una parentesi in Italia anche con la maglia del Milan, ma in lizza ci sarebbe anche il famoso chef Gordon Ramsay . Non solo, Stormzy starebbe provando a contattare anche Emilia Clarke , la regina dei draghi Daenerys Targaryen nella fortunata serie tv Il trono di spade e pure Lewis Hamilton , sette volte campione del mondo di Formula 1 alla pari di Michael Schumacher e recordman di vittorie per quanto concerne i Gran Premi vinti con 103. Infine, tra gli altri nomi, si fanno anche quelli di due personaggi della tv inglese come Louis Theroux e Jonathan Ross. Secondo un insider musicale molto vicino a Stormzy, i personaggi in questione avrebbero aperto alla possibilità di apparire nel video del rapper, ovviamente e contestualmente agli impegni che hanno. Le riprese della clip sono iniziate nei giorni scorsi a Londra e, attualmente, si sta girando nei pressi della National Gallery.

L’annuncio del terzo album da parte di Stormzy

In un’esibizione dal vivo tenutasi a Cardiff, capitale del Galles, nel mese di marzo, il rapper ha proiettato un messaggio sul palco in cui è apparsa la scritta “Album 3. Coming 2022”, che ha di fatto ufficializzato l’arrivo entro fine anno del suo terzo disco dopo Gang signs & prayer del 2017 e Heavy is the head del 2019. Il concerto tenuto nell’arena 02 di Londra non ha deluso le aspettative dei fan, che hanno potuto vivere una notte da ricordare. Stormzy ha incendiato la folla presente cantando i suoi successi più famosi, tra cui Know me from e Audacity. Per il rapper britannico si è trattato del ritorno dal vivo dopo il rinvio dell’Heavy is the head tour, inizialmente in programma nell’aprile 2021 ma rinviato nel 2022 a causa delle restrizioni dovute al contenimento della pandemia COVID-19. Tale tour prevede tre serate alla London 02 Arena e due serate a Dublino, più altre tappe sparse per tutto il Regno Unito. Nel corso della sua carriera, Stormzy ha collaborato con gruppi e cantanti importanti come Ed Sheeran, Linkin Park, Tinie Tempah, Kehlani e Little Mix. Per il momento, ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il Regno Unito che lo hanno consacrato uno dei rapper più importanti della nazione.