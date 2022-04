Tutti i dj superguest ospiti da Pasqua in avanti

Terminato lo stato d’emergenza, anche le discoteche e i festival possono tornare a programmare i propri calendari con maggiore serenità. Lo si deduce dai tantissimi ospiti in console nei migliori club italiani e stranieri da metà aprile in avanti, per tacere dei festival e delle loro ricche line up

In Romagna le proposte non mancano davvero. Al Peter Pan il fine settimana di Pasqua propone il dinner show Clorophilla (sabato 16) e il party Vidaloca (domenica 17). Domenica 24 uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione del Peter, dove arriva Sven Väth (nella foto in una precedente serata alla Villa delle Rose di Misano Adriatico) indiscusso pioniere della musica elettronica se ce n’è uno, uscito questo febbraio con “Catharsis”, il suo primo album da solista da vent’anni a questa parte. Un autentico manifesto autobiografico del pioniere tedesco, che si sta traducendo in un tour mondiale di grande livello e che domenica 24 aprile approda al Peter Pan di Riccione, dopo le tappe tra le altre a Miami, Parigi, Amsterdam, Francoforte e nei festival Caprices, Awakening e Terminal V. Sempre al Peter Pan, lunedì 25 aprile (dalle 14 a mezzanotte) Ralf’s Pic Nic in quello che per l’occasione si trasforma in Peter Park; insieme a Ralf suonano tra gli altri Francesco Farfa, Francesco Grazzini, Miki e Mattia Trani. Restando in Romagna, al Cocoricò Jamie Jones, William Djoko e Cirillo (domenica 17), Galactica presenta 999999999, Hector Oaks e Mattia Trani (domenica 24) e Peggy Gou (sabato 30).



Romagna sugli scudi, ma non che il resto d’Italia non è da meno: all’Amnesia Milano

domenica 17 aprile arrivano Archie Hamilton b2b Dennis Cruz, domenica 24 Marco

Faraone e Frank Storm; al Kursaal di Lignano Sabbiadoro DJ Matrix e Dimmish (domenica 17), allo Spazio Novecento di Roma Ben Klock e Adiel (sabato 16) e Ilario Alicante (sabato 30), a Lecce Fiere lunedì 18 Easter Monday con Deborah De Luca. Al Club Life di Napoli domenica 17 Fatima Hajii, a Lecce Fiere Easter Monday con Deborah De Luca (lunedì 18). al Mob Disco Teather di Palermo Dubfire (sabato 23). Un calendario di serate e djset -accennavamo- assai corposo sia in Italia sia all’estero. Oltre confine spiccano nella vicina Svizzera il secondo week-end del festival Caprices a Crans Montana (da venerdì 15 a domenica 17) con Âme, Luciano, Recondite, Ricardo Villalobos, Sven Väth; sempre in Svizzera il Vanilla Club a Riazzino, a pochi chilometri dal confine con l’Italia, propone Tujamo e Mariah Angeliq (sabato 16) e il party Hardsoundz con Angerfist (sabato 23), Ferry Corsten e Johan Gielen (sabato 30). Tanti infine i festival in calendario durante il fine settimana pasquale: su tutti il Coachella in California, in scena dal 15 al 17 e che replica il fine settimana successivo, DGTL (dal 15 al 17) e Awakenings (16 e 17 aprile) ad Amsterdam, elrow a Madrid (15 aprile) e Terminal V ad Edimburgo (16 e 17 aprile). Per chi voglia concedersi una gita fuoriporta durante il fine settimana pasquale, le possibilità di organizzarsi in base ai propri dj preferiti non mancano davvero.